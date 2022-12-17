Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие России

Гарантии России предоставит цивилизованный мир и сама Украина, поэтому нет сомнения в том, что они будут соблюдаться, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Чтобы получить гарантии безопасности, Россия должна выполнить требования Украины - разведка / коллаж УНИАН

Цивилизованный мир и Украина могут предоставить России гарантии безопасности в том случае, если она прекратит войну и передаст свое ядерное оружие под международный контроль. Страна-оккупант должна вывести все свои войска, возместить убытки и привлечь к ответственности преступников. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что Украина и западный мир готовы предоставить России гарантии безопасности. Речь идет о соглашении, подобному Будапештскому меморандуму. Поскольку безопасность Москве будут гарантировать цивилизованные страны, нарушений не возникнет.

"Подобно Будапештскому меморандуму. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут придерживаться", - сказал Юсов.

Также он добавил, что переговоры Украины с Россией, которые будут включать и гарантии безопасности, должны базироваться на следующих принципах:

Вывод все оккупационных войск РФ из Украины

Возмещение всех убытков

Привлечение преступников к ответственности

Передача ядерного оружия под контроль международного сообщества.

Переговоры Украины и России

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что директор агрессора РФ Владимир Путин не намерен вести переговоры и завершать войну против Украины.

По мнению Бернса, Москва собирается не вести диалог, а воевать на истощение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что никаких переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он недоговороспособный политик.

Очевидный вариант завершения войны – победа Украины.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ продолжат наступательную операцию для освобождения своих территорий. Войска ждут, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения наступления.

Смотрите видео ТСН - в Европе раскритиковали инициативу Макрона о "гарантиях безопасности" России

Другие новости: