Контроль над ядерным оружием в обмен на гарантии безопасности: в ГУР поставили условие России

Цивилизованный мир и Украина могут предоставить России гарантии безопасности в том случае, если она прекратит войну и передаст свое ядерное оружие под международный контроль. Страна-оккупант должна вывести все свои войска, возместить убытки и привлечь к ответственности преступников. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что Украина и западный мир готовы предоставить России гарантии безопасности. Речь идет о соглашении, подобному Будапештскому меморандуму. Поскольку безопасность Москве будут гарантировать цивилизованные страны, нарушений не возникнет.
"Подобно Будапештскому меморандуму. Но учитывая, что такие гарантии будут предоставлять цивилизованные страны, в том числе Украина, они будут придерживаться", - сказал Юсов.
Также он добавил, что переговоры Украины с Россией, которые будут включать и гарантии безопасности, должны базироваться на следующих принципах:
- Вывод все оккупационных войск РФ из Украины
- Возмещение всех убытков
- Привлечение преступников к ответственности
- Передача ядерного оружия под контроль международного сообщества.
Переговоры Украины и России
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявил, что директор агрессора РФ Владимир Путин не намерен вести переговоры и завершать войну против Украины.
По мнению Бернса, Москва собирается не вести диалог, а воевать на истощение.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что никаких переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он недоговороспособный политик.
Очевидный вариант завершения войны – победа Украины.
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ продолжат наступательную операцию для освобождения своих территорий. Войска ждут, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения наступления.
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