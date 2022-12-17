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Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктатором

17 декабря 2022, 12:09
Глава Кремля уже не может скрывать своей неуверенности в ситуации, в которой он оказался. Его выдает изменение поведения.
Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктатором
У Путина сильно изменилось поведение с начала полномасштабного вторжения/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин постоянно находится в стрессовом состоянии. Об этом свидетельствует его поведение в последнее время. При этом с начала полномасштабного вторжения и до сих пор поведение диктатора разительно изменилось.

Об этом рассказал практикующий физиогномист и психолог Александр Иванов в интервью "НВ". По словам эксперта, выражение лица Путина, которое диктатор демонстрирует в последнее время, показывает наличие у него тревоги и стресса.

Эксперт сравнил, как Путин вел себя в начале полномасштабного вторжения и как он это делает сейчас. По словам Иванова, начиная большую войну против Украины, диктатор РФ демонстрировал абсолютную уверенность. Однако в последние месяцы он показывает, что абсолютно неуверен в ситуации, в которой оказался.

Первое время после 24 февраля 2022 года Путин говорил твердо, его произношение было жестким или строгим. Однако сейчас его произношение стало более мягким.

Кроме этого, российский диктатор начал делать большие паузы между словами "глотать" слова, не произнося их четко.

"То есть в начале (полномасштабной войны – ред.) у Путина была абсолютная уверенность, а в последние несколько месяцев у него наблюдается большая неуверенность в своей ситуации. Например, во время выступления (относительно провозглашения аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября – ред.) были явно заметны большие паузы между словами, что для Путина не является стандартным или нормальным", – говорит физиогномист.

Изменилась также и мимика российского президента. Он стал больше смотреть вниз, жевать и прикусывать губы. По словам физиономиста, это одно из самых распространенных проявлений ситуативного стресса.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин пока не хочет вести серьезные переговоры с Украиной относительно завершения войны. Кремль не настроен на серьезный диалог с Украиной, вместо этого оккупанты затягивают войну и воюют на истощение.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что российского диктатора Владимира Путина предупреждали о катастрофических последствиях для России в целом и ее экономики в частности в случае полномасштабного вторжения в Украину за месяц до него.

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