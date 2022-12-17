"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуострова

После взрывов в Крыму россияне начали массово бежать с полуострова.

Пробка на выезде с Крыма / скриншот с видео

Во временно оккупированном Симферополе ночью 17 декабря прогремели взрывы. Пропагандистские каналы сообщили о якобы "диверсии", в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага.

В Сети также появилась информация о взрывах в Бахчисарае. После взрывов в Крыму россияне начали массово бежать с полуострова. На Крымском мосту образовались огромные очереди, которые постепенно продвигались.

Также известно, что в ночь с 16 на 17 декабря взрывы прогремели в Белгородской области Росси. Местные паблики начали распространять видео, на которых слышны звуки взрывов.

Возвращение Крыма в состав Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что армии для того, чтобы добраться до админграниц с оккупированным Крымом, нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя.

Освобождение города, по словам главкома, позволит ВСУ получить полный огневой контроль над сухопутным коридором и Крымским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что оккупанты РФ опасаются высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и уже укрепляют береговые линии.

Захватчики устанавливают минные заграждения, роют окопы и траншеи. Также они ставят "зубы дракона" в надежде остановить продвижение украинской бронетехники.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что власти Путина в России ничего не будет угрожать даже в случае потери контроля Москвой над оккупированным Крымом.

По его мнению, пропаганда подаст это как "победу над НАТО и Украиной" и сохранением границ страны-агрессора.

Читайте также: