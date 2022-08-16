Взрыв в казарме оккупантов: новые детали "хлопка" под Симферополем

В Крыму прогремели взрывы на базах оккупантов / Фото УНИАН

Стали известны новые подробности взрывов, прогремевших в поселке Гвардейское Симферопольского района в оккупированном Крыму.

По словам местных жителей, которые проживают в местном авиагарнизоне, они слышали, по меньшей мере, один сильный взрыв, сообщает Радио Свобода/Крым.Реалии.

Уточняется, что взрыв прогремел рано утром во вторник, 16 августа, примерно в шесть часов утра.

Очевидцы говорят, что дыма и огня после случившегося они сами не видели. Один из собеседников уточнил, что взрыв произошел на территории военного городка, вероятно, в казарме. Пострадали ли при этом российские военнослужащие и находились ли они в момент взрыва вообще, уточнить не удалось.

На авиабазе в пределах поселка городского типа Гвардейское, что в 13 километрах севернее Симферополя, согласно данным из открытых источников, дислоцируется 37-й смешанный авиаполк российских Военно-космических сил в составе двух эскадрилий (12 Су-24М и 12 Су-25СМ).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя. По состоянию на 10:00 16 августа уже выехали около двух тысяч человек.

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