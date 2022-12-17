glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина

17 декабря 2022, 12:57
Погибший оккупант командовал БТГ и воевал на юге Украины.

Российский оккупант Александр Лопин
ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина/ соцсети, Радио Свобода

Украинские военные ликвидировали подполковника оккупационных войск РФ, командира 2-й батальонной тактической группы 108-го десантно-штурмового полка Александра Лопина из Белгородской области.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter. Он отмечает, что пока неизвестно, где именно погиб оккупант.

"Вы не поверите, но героический уроженец Белгородского села Соколовка, командир 2-й БТГ #108дшп подполковник Лопин Александр Сергеевич 1985 г. р. героически нас покинул. Правда, пока неизвестно, когда и где", – говорится в сообщении.

О гибели оккупанта сообщил известный блогер и офицер украинской армии Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram-канале.

"Подполковника Александра Лопіна, командира 2-й батальонной тактической группы, 108-й десантно-штурмовой полк, 7-я горно-десантная дивизия успешно демобилизован", – написал украинский офицер.

Известно, что захватчик воевал против украинцев на территории Херсонской и Николаевской областей.

ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина
соцсети
ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина
соцсети

Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад экс-инкастор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.

Читайте также:

война в Украине ВСУ российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:00

Гороскоп на завтра 18 декабря 2022: Стрельцы будут искрить, Весы – планировать, а Овны – мечтать

12:57

Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ ЛопинаВидео

12:47

Переговоров с Путиным и нацистской Россией не будет – ЗеленскийВидео

12:09

Путин кусает губы и проглатывает слова: физиогномист объяснил, что не так с диктаторомВидео

12:00

Женский гороскоп на неделю 19-25 декабря: Венера в Козероге не даст расслабиться и мечтатьВидео

Реклама
11:56

"Бавовна" в оккупированном Крыму: россияне штурмуют Керченский мост, пытаясь сбежать с полуостроваВидео

11:45

Армия Украины планирует освободить Крым и готовится к тяжелому сражению – ЗеленскийВидео

11:25

Невероятная польза квашеной капусты: 4 причины запастись этим чудо-продуктомВидео

11:23

"Путин одержим местью": Зеленский оценил угрозу более мощного наступления РФ в 2023 годуВидео

11:18

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

11:01

Зеленский готов выйти на ринг и "набить морду" ПутинуВидео

10:41

Путин едет в Минск давить на Лукашенко – ISWВидео

10:32

"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

10:19

Ожидание vs реальность: участница "Холостяка" шокировала видом до "тюнинга"Видео

09:57

Режим Путина ждет крах, если Россия перестанет воевать с Украиной – PoliticoВидео

09:54

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

09:37

РФ отводит войска из двух городов на Херсонщине – Генштаб ВСУВидео

09:19

Российская ракета убила супругов в Кривом Роге: под завалами обнаружили тело малышаВидео

08:47

Путина предупреждали о катастрофических последствиях для РФ за месяц до войны – Financial TimesВидео

08:41

Как правильно хранить хлеб: 5 правил, чтобы он был рыхлым и свежим даже через неделю

Реклама
08:37

"Ржавая военная машина начала двигаться": Касьянов рассказал, когда РФ будет готова к штурму КиеваВидео

08:28

Прекратите жить категориями "неделя-две" - война надолгомнение

07:51

"Украина должна выстоять": Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $38 млрд помощиВидео

07:09

"Путин не хочет заканчивать войну": РФ не готова к переговорам и воюет на истощение – директор ЦРУВидео

06:56

Путин ускоряет предоставление Patriot Украинемнение

06:42

Ракетные удары РФ: США готовы предоставлять Украине оборудование для быстрого ремонта энергообъектов – ОПВидео

05:00

Волшебная ночь с 18 на 19 декабря: как гадать на Святого Николая, чтобы узнать свою судьбуВидео

04:00

В Украину идет резкое потепление до +18 градусов: синоптик рассказал о неожиданной аномалии

03:05

Военный эксперт предположил, положит ли край войне смерть Путина

02:10

День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

01:35

Армия Путина сможет дойти до Киева только через лет 20-30 – ФейгинВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 19-25 декабря 2022: Водолеям – чувственность, а Весам – расставание

00:10

В США поставили РФ на место из-за нытья о поставках ЗРК Patriot УкраинеВидео

16 декабря, пятница
23:29

Николай II: Волочкова показала своего жениха

23:25

Может повлиял на объемы помощи: Британия проверяет значение военного вклада в УкраинуВидео

23:10

"Готовятся к большому штурму": британский генерал объяснил, зачем россияне "кошмарят" УкраинуВидео

22:49

Жадан страстно зацеловал Кристину Соловей

22:38

Леся Никитюк вызверилась на подписчиц

22:31

"Вы все услышите": Байден намекнул на новости о поставках Украине ПВО PatriotВидео

22:20

Михалков попал под санкции ЕС и теперь не увидит свою виллу в Италии

Реклама
22:00

"Путин планирует длительную войну": Столтенберг заявил, что Россия готовится к новым наступлениямВидео

21:46

"Прямо из-под конвейера": в ВСУ рассказали, какими ракетами РФ обстреляла УкраинуВидео

21:21

"Это спасение жизней": Зеленский твердо обратился к Западу с просьбой о помощи

21:15

Гороскоп на завтра 17 декабря 2022: Козерогам – отдых, Девам – апатия, а Тельцам – стрессы

20:45

Треть киевлян уже имеют тепло и воду, остальным вернут до утра - КличкоВидео

20:35

Запасы ракет в РФ не иссякнут: генерал-лейтенант о том, чего не нужно ждать прекращения атакВидео

20:18

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

19:58

Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге, их ребенок – под заваламиВидео

19:25

"Это маленькая советская армия": Касьянов о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

19:23

Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять