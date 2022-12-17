Убивал украинцев на Херсонщине и Николаевщине: ВСУ ликвидировали подполковника РФ Лопина

Украинские военные ликвидировали подполковника оккупационных войск РФ, командира 2-й батальонной тактической группы 108-го десантно-штурмового полка Александра Лопина из Белгородской области.
Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter. Он отмечает, что пока неизвестно, где именно погиб оккупант.
"Вы не поверите, но героический уроженец Белгородского села Соколовка, командир 2-й БТГ #108дшп подполковник Лопин Александр Сергеевич 1985 г. р. героически нас покинул. Правда, пока неизвестно, когда и где", – говорится в сообщении.
О гибели оккупанта сообщил известный блогер и офицер украинской армии Анатолий "Штирлиц" Штефан в своем Telegram-канале.
"Подполковника Александра Лопіна, командира 2-й батальонной тактической группы, 108-й десантно-штурмовой полк, 7-я горно-десантная дивизия успешно демобилизован", – написал украинский офицер.
Известно, что захватчик воевал против украинцев на территории Херсонской и Николаевской областей.
Ранее сообщалось, что под Бахмутом был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" с позывным "Ташай", который ранее был известен как киллер "Колобок". В 2016 году его приговорили к 19 летнему тюремному сроку, но недавно завербовали в ЧВК Вагнер.
Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченко, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан). Примерно 4 месяца назад экс-инкастор принял предложение ЧВК "Вагнер" и отправился на войну против Украины.
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