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"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы Украины

13 февраля 2023, 19:54
Такую позицию Залужный высказал, пообщавшись по телефону со своим американским коллегой Кристофером Каволи.
'Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ': Залужный поделился видением победы Украины
Залужный поделился видением победы Украины / Офис президента

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией должна означать не только освобождение захваченных украинских территорий, но и усиление нашей армии, чтобы страна-агрессор Россия больше никогда не смогла напасть на Украину. Об этом Залужный написал в Telegram.

Как отметил главнокомандующий, такую позицию он высказал, пообщавшись по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Их разговор состоялся накануне заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

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Залужный и Каволи обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров.

Главнокомандующий ВСУ поделился с американским коллегой оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий.

"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких вооруженных Сил, которые не дадут россиянам возможности когда-либо в будущем напасть на наше государство", - написал Залужный.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможность ухода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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