"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиян

Украинский воин с помощью дрона ежедневно сбрасывает по ящику гранат на позиции оккупантов.

Украинский защитник рассказал, как уничтожил более 500 россиян / Минобороны РФ, скриншот с видео

Украинский защитник из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей с позывным "Скиба" за год полномасштабной войны гранатами с квадрокоптера уничтожил и ранил около 500 российских солдат. О результатах своей работы он рассказал YouTube-каналу Бутусов Плюс.

По словам 23-летнего защитника, еще до полномасштабного российского вторжения он стал кадровым военным, а в 2019 году научился управлять дронами. Сейчас "Скиба" запускает в небо квадрокоптеры DJI Mavic 3, чтобы вести разведку, корректировать огонь и самостоятельно поражать оккупантов, сбрасывая гранаты с воздуха.

Как отметил Андрей, на такие атаки ежедневно тратится примерно ящик гранат. По подсчетам защитника, летом он делал до 50 вылетов в день. Сейчас таких вылетов немного меньше, поскольку раньше темнеет.

видео дня

"Скиба" уверяет, что беспилотники являются очень точным и эффективным оружием. Доказательством этого являются видеозаписи атак, которые были сняты на камеры "Мавиков". Сброшенные гранаты залетают во вражеские окопы и уничтожают русских захватчиков.

"Куча смертей на этих руках. Когда-то вел подсчет, но потом сбился и перестал. Но там уже гораздо больше 500, если не брать во внимание корректировки минометов и тому подобное, просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали", - поделился украинский воин.

Как сообщал Главред, ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.

К слову, в ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, в отношении которых есть фото- и видеоматериалы.

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