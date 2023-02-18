УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиян

18 февраля 2023, 19:11
Украинский воин с помощью дрона ежедневно сбрасывает по ящику гранат на позиции оккупантов.
российские военные, украинский защитник
Украинский защитник рассказал, как уничтожил более 500 россиян / Минобороны РФ, скриншот с видео

Украинский защитник из 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Андрей с позывным "Скиба" за год полномасштабной войны гранатами с квадрокоптера уничтожил и ранил около 500 российских солдат. О результатах своей работы он рассказал YouTube-каналу Бутусов Плюс.

По словам 23-летнего защитника, еще до полномасштабного российского вторжения он стал кадровым военным, а в 2019 году научился управлять дронами. Сейчас "Скиба" запускает в небо квадрокоптеры DJI Mavic 3, чтобы вести разведку, корректировать огонь и самостоятельно поражать оккупантов, сбрасывая гранаты с воздуха.

Как отметил Андрей, на такие атаки ежедневно тратится примерно ящик гранат. По подсчетам защитника, летом он делал до 50 вылетов в день. Сейчас таких вылетов немного меньше, поскольку раньше темнеет.

видео дня

"Скиба" уверяет, что беспилотники являются очень точным и эффективным оружием. Доказательством этого являются видеозаписи атак, которые были сняты на камеры "Мавиков". Сброшенные гранаты залетают во вражеские окопы и уничтожают русских захватчиков.

"Куча смертей на этих руках. Когда-то вел подсчет, но потом сбился и перестал. Но там уже гораздо больше 500, если не брать во внимание корректировки минометов и тому подобное, просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали", - поделился украинский воин.

Как сообщал Главред, ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.

К слову, в ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, в отношении которых есть фото- и видеоматериалы.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:46

Итоги Рамштайна-9: Украина получит больше снарядов и систем ПВО

19:24

Зачем класть монеты под порог: способ обогащения, который передается из поколения в поколение

19:21

Бронепоезд Путина заблокировал движение на железной дороге в РФ

19:11

"Я лично отминусовал 500 оккупантов": 23-летний защитник рассказал, как уничтожает россиянВидео

18:31

Кулеба поставил на место намекавшего на уступки Украины РФ лидера ЧехииВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:21

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его заливают в раковину

17:59

В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - ДикийВидео

17:46

Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

17:15

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

Реклама
17:10

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

16:53

Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

16:15

Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - СунакВидео

15:57

У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

15:51

"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовникеВидео

15:28

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

15:25

Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

15:20

Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

15:18

"Путин может сказать "стоп": изгнание оккупантов в РФ – не конец войны, может быть новое "ОРДЛО" – экспертВидео

15:10

Тайком от родителей: 5 странных вещей, которые ели советские дети

14:43

Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

Реклама
14:40

Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения БеларусиВидео

14:31

"Подключились регулярные войска РФ": эксперт объяснил, почему оккупанты "суицидятся" под Бахмутом

14:27

"Путин планирует новые наступления": Столтенберг дал тревожный прогнозВидео

14:12

Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной материВидео

14:00

Приближается ураган: 3 знака зодиака в ближайшее время постигнут проблемы с деньгамиВидео

13:58

Байден обратится к Путину, когда будет выступать в Польше перед годовщиной войны – Белый домВидео

13:54

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

13:46

"Шиш вам": Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФВидео

13:43

Польша передаст Украине танки Leopard 2 и PT-91 в течение одного-двух месяцев – Дуда

13:41

Почему Путин "убрал" Пригожина: Пономарев назвал причинуВидео

13:36

Макрон уличил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер и призвал дать ВСУ оружие для наступленияВидео

13:20

Гороскоп на завтра 19 февраля 2023: Стрельцам - фатальные ошибки, Рыбам - ссораВидео

13:00

ChatGPT уже в Украине: на что способен ИИ, которого уже назвали "убийцей профессий"

12:54

"Должна стоять перед Россией на коленях": бездарь Соседов обратился к Барбаре БрыльскойВидео

12:50

Британия не даст Украине истребители Typhoon: Лондон призвал ждать окончания войны с РоссиейВидео

12:38

"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВВидео

12:27

"Этим займется лично Путин": для РФ отказ от "вагнеровцев" поставит крест на войне – ПономаревВидео

11:57

Украинский рембо в деле: боец ВСУ мощно "насыпал" оккупантам РФ под БахмутомВидео

11:48

"Что будут делать наши?": Гиркин спрогнозировал крах оккупантов на Донбассе в течении 2-3 недельВидео

11:27

"Просто сесть и поговорить": в ОП подтвердили, что Зеленский пригласил Орбана в УкраинуВидео

Реклама
10:58

Путин повысил генерала Мурадова: он командовал морпехами РФ, которых ВСУ разбили под УгледаромВидео

10:50

Не для слабонервных: огромная дочь Шукшиной показалась в трусах-ниточкахВидео

10:32

"Мисс Украина Вселенная" выходит замуж: показала обручальное кольцо, держа любимого за руку

10:25

Очищает воду, восстанавливает волосы и кожу: можно ли выбрасывать кожуру от бананаВидео

10:20

"После смерти Путина война будет продолжаться": названа переломная дата для Украины - прогнозВидео

10:02

Лукашенко платит за отказ прямо воевать с Украиной поглощением Беларуси Россией – ISWВидео

09:20

РФ ударила по Украине ракетами "Калибр": в Хмельницком раздались взрывы, сообщают о "прилете"Видео

08:52

Пригожин усилил атаку на Шойгу: в ISW объяснили перетасовки Путина в командовании оккупантовВидео

08:31

"РФ продолжит тактику мясорубки": наступление оккупантов продвигается "на метры, а не километры" – УоллесВидео

08:20

Слишком долго украинцы стоят на пути путинской агрессии против всего Западамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять