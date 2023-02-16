"Много, много, много лет": Столтенберг предупредил о длительном противостоянии между НАТО и РФ

Генсек НАТО подчеркнул, что Путин хочет другой Европы, в которой он сможет контролировать соседей и решать, что страны могут или не могут делать.

Столтенберг предупредил о длительном противостоянии между НАТО и РФ / Коллаж фото 93-а ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что противостояние между Североатлантическим альянсом и Москвой может продолжаться очень много лет. Об этом пишет The Economic Times.

"НАТО должно быть готово к длительному противостоянию с Россией после непосредственного кризиса, спровоцированного годовым вторжением российского президента Владимира Путина в Украину", - сказал Столтенберг.

Как отметил генсек, диктатор Путин хочет другой Европы. Такой, где он сможет контролировать соседей, где он сможет решать, что страны могут или не могут делать.

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"Нам нужно быть готовыми к долгосрочным перспективам, это может длиться много, много, много лет", - подчеркнул Столтенберг.

Он также сказал, что осторожно прогнозирует, как долго продлится противостояние между Россией и Западом, поскольку, по его словам, изменения могут произойти внезапно.

"Мы видели падение Берлинской стены или мы видели 11 сентября... НАТО всегда рассмотрит, где есть возможности снова попасть в ситуацию, где есть место для лучших отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в Москве, нет возможности", - подчеркнул генсек.

Напомним, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что директор страны-агрессора России Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины миром. Он начинает новые наступления и наносит удары по гражданской инфраструктуре. Западному миру следует продолжить в быстром темпе поставлять ВСУ оружие и боеприпасы, чтобы украинская армия смогла отвоевать свои территории и одержать победу в войне.

Также Столтенберг заявлял, что Украина станет членом НАТО, но после завершения войны с Россией. По его словам, сейчас нужно перевооружить Украину и внедрить реформы.

"Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас он (Альянс – ред.) сосредоточен на том, чтобы гарантировать победу украинского государства в войне. Потому что единственный путь для ее интеграции и дальнейшего движения к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина взяла верх как суверенное государство", - заявил генсек НАТО.

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