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Путину не победить Украину: Столтенберг призвал Запад помочь ВСУ освободить свои территории

15 февраля 2023, 21:02
Директор России Путин не подает признаков того, что он готовится к миру, и начинает новые наступательные операции против Украины, сказал Йенс Столтенберг.
Столтенберг, Путин
Путин должен понять, что он не может победить - Столтерберг / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Директор страны-агрессора России Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины миром. Он начинает новые наступления и наносит удары по гражданской инфраструктуре. Западному миру следует продолжить в быстром темпе поставлять ВСУ оружие и боеприпасы, чтобы украинская армия смогла отвоевать свои территории и одержать победу в войне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает CNN, он сказал о том, что спустя год после начала полномасштабной войны России против Украины Путин никоим образом не демонстрирует своего стремления к миру. Российский директор начинает новые наступательные операции, а его оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре.

"Почти год спустя после своего жестокого вторжения Путин не подает никаких признаков того, что он готовится к миру. Напротив, он начинает новые наступательные операции и наносит удары по гражданскому населению, городам и важнейшим объектам инфраструктуры", - отметил Столтенберг.

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По его словам, в такой ситуации западному миру нужно продолжить в быстром темпе поставлять Украине вооружения и снаряды, чтобы у ВСУ была возможность восстановить территориальную целостность и суверенитет своего государства победой над агрессором.

"Путин должен понять, что он не может победить, и для этого мы должны продолжать быстро предоставлять Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отвоевать территорию и одержать победу в качестве суверенного государства в Европе", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Наступление России

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что страна-оккупант Россия не готова пойти в широкомасштабное наступление к годовщине своего нападения на всю Украину.

Согласно данным разведки, у противника нет столько ресурсов. Враг сосредоточится на атаках в Донецкой и Луганской областях с целью достижения тактического продвижения.

Журналисты The New York Times написали, что российские оккупанты намерены собрать еще десятки тысяч солдат и попытаться окружить ВСУ на Донбассе. Чтобы отвлечь внимание украинских войск, они могут открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны считают, что наступление вражеской армии России на Донбассе осложнено уровнем подготовки их войск. Большинство солдат – мобилизованные лица. Морпехи 155-й бригады оккупантов потерпели разгром от украинских войск под Угледаром.

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Война России против Украины:

НАТО Владимир Путин военная помощь Йенс Столтенберг война России и Украины
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