Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причину

Глава страны-агрессора готовит Россию и свои элиты к затяжной войне. Но протяженность этой войны не связана с желанием Владимира Путина, считает Наки.

Майкл Наки считает, что Владимир Путин сейчас не может пойти на вывод войск из Украины / Фото УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не может вывести свои войска из Украины, хотя это самое логичное действие и могло бы стать определенной переговорной позицией. Однако, сделав это, президент РФ столкнется внутри страны с волной непонимания. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский блогер, журналист Майкл Наки.

По его словам, выводить войска нужно было на втором-третьем месяце полномасштабного вторжения.

"Тогда бы у него (у Путина, - ред.) еще была возможность как-то "соскочить" со всего этого. Сейчас такой возможности нет. Если бы Путин не был Путиным, то даже в нынешней ситуации, если бы он завтра отдал приказ отойти на границы 23 февраля 2022 года, это могло бы стать определенной переговорной позицией. Понятно, это было бы тяжело, это многим бы не понравилось, но Запад бы как минимум задумался над тем, чтобы пойти на такую сделку", - считает журналист.

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Но, по его словам, Путин не выведет войска, поскольку он "не так устроен". Кроме того, для него существует проблема внутри страны в связи с подобным решением.

"Путин настолько прочно ввязался во вторжение, что, отойдя даже к границам 23 февраля, он столкнется с волной непонимания. Не столько среди граждан, а среди элит, ведь тогда возникнет вопрос: "А зачем все это было?", - сказал Наки.

Он отметил, что ни российские элиты, ни офицеры и генералы на поле боя не получили ответы на два вопроса: что будет той точкой, в которой война может закончиться, и как Путин собирается возвращать элитам все то, что у них было.

Журналист отметил, что российские элиты на словах очень патриотичны, но на деле - нет. У них было очень много западной недвижимости, их дети, родные и близкие живут за рубежом до сих пор.

"В этом смысле для Владимира Путина будут очень высоки риски реваншистских настроений внутри России. Даже депутаты "Единой России" называют это угрозой и "патриотическим Майданом". "Майдан" - это вообще главное слово-страшилка, которое используется внутри власти, а Путин после последнего Майдана не может спать по ночам, он его пугает. Но так они называют турбопатриотическую общественность, мол, мы мало воюем, надо больше. И это – то, что может считаться как поражение, и может поставить под вопрос его [Путина] власть", - объяснил Наки.

Он добавил, что Путин сделал настолько большую ставку на эту войну, что теперь он может предотвратить только одно из двух событий – либо поражение в войне, а затем демонтаж режима Путина, либо демонтаж режима Путина и поражение в войне.

"Представить то, как он может безопасно для себя и своей власти выйти из этой ситуации проблематично. В том числе, и для него, поэтому он готовит Россию, свои элиты к затяжной войне. Но протяженность этой войны не связана с желанием Владимира Путина. Это – еще одно большое отличие от февраля 2022 года, которое заключается в том, что если раньше Путин был первой скрипкой и от его решения зависело, что будет происходить дальше, то к февралю 2023 года это изменилось. И теперь Владимир Путин может желать и готовиться к чему угодно, но не он определяет, как в дальнейшем будут развиваться события", - резюмировал журналист.

Кто такой Майкл Наки Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые за годы войны РФ против Украины заявил об угрозе распада страны-агрессора. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению российского диктатора Владимира Путина. По его словам, аннексия Крыма изначально была "ловушкой для Путина".

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