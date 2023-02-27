УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причину

27 февраля 2023, 14:51
Глава страны-агрессора готовит Россию и свои элиты к затяжной войне. Но протяженность этой войны не связана с желанием Владимира Путина, считает Наки.
Майкл Наки, Владимир Путин
Майкл Наки считает, что Владимир Путин сейчас не может пойти на вывод войск из Украины / Фото УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не может вывести свои войска из Украины, хотя это самое логичное действие и могло бы стать определенной переговорной позицией. Однако, сделав это, президент РФ столкнется внутри страны с волной непонимания. Такое мнение в интервью Главреду озвучил российский блогер, журналист Майкл Наки.

По его словам, выводить войска нужно было на втором-третьем месяце полномасштабного вторжения.

"Тогда бы у него (у Путина, - ред.) еще была возможность как-то "соскочить" со всего этого. Сейчас такой возможности нет. Если бы Путин не был Путиным, то даже в нынешней ситуации, если бы он завтра отдал приказ отойти на границы 23 февраля 2022 года, это могло бы стать определенной переговорной позицией. Понятно, это было бы тяжело, это многим бы не понравилось, но Запад бы как минимум задумался над тем, чтобы пойти на такую сделку", - считает журналист.

видео дня

Но, по его словам, Путин не выведет войска, поскольку он "не так устроен". Кроме того, для него существует проблема внутри страны в связи с подобным решением.

"Путин настолько прочно ввязался во вторжение, что, отойдя даже к границам 23 февраля, он столкнется с волной непонимания. Не столько среди граждан, а среди элит, ведь тогда возникнет вопрос: "А зачем все это было?", - сказал Наки.

Он отметил, что ни российские элиты, ни офицеры и генералы на поле боя не получили ответы на два вопроса: что будет той точкой, в которой война может закончиться, и как Путин собирается возвращать элитам все то, что у них было.

Журналист отметил, что российские элиты на словах очень патриотичны, но на деле - нет. У них было очень много западной недвижимости, их дети, родные и близкие живут за рубежом до сих пор.

"В этом смысле для Владимира Путина будут очень высоки риски реваншистских настроений внутри России. Даже депутаты "Единой России" называют это угрозой и "патриотическим Майданом". "Майдан" - это вообще главное слово-страшилка, которое используется внутри власти, а Путин после последнего Майдана не может спать по ночам, он его пугает. Но так они называют турбопатриотическую общественность, мол, мы мало воюем, надо больше. И это – то, что может считаться как поражение, и может поставить под вопрос его [Путина] власть", - объяснил Наки.

Он добавил, что Путин сделал настолько большую ставку на эту войну, что теперь он может предотвратить только одно из двух событий – либо поражение в войне, а затем демонтаж режима Путина, либо демонтаж режима Путина и поражение в войне.

"Представить то, как он может безопасно для себя и своей власти выйти из этой ситуации проблематично. В том числе, и для него, поэтому он готовит Россию, свои элиты к затяжной войне. Но протяженность этой войны не связана с желанием Владимира Путина. Это – еще одно большое отличие от февраля 2022 года, которое заключается в том, что если раньше Путин был первой скрипкой и от его решения зависело, что будет происходить дальше, то к февралю 2023 года это изменилось. И теперь Владимир Путин может желать и готовиться к чему угодно, но не он определяет, как в дальнейшем будут развиваться события", - резюмировал журналист.

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые за годы войны РФ против Украины заявил об угрозе распада страны-агрессора. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению российского диктатора Владимира Путина. По его словам, аннексия Крыма изначально была "ловушкой для Путина".

Другие новости:

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины Майкл Наки
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:52

Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войны

14:51

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причинуВидео

14:45

F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

14:33

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

14:28

"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с ПриднестровьемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:10

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

14:06

В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

13:48

"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в УкраинеВидео

13:47

Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

Реклама
13:23

Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответилаВидео

13:21

Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогнозВидео

13:17

Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда детьВидео

13:13

Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скоруюВидео

13:10

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNNВидео

12:50

"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

12:22

"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителюВидео

12:19

Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечкиВидео

12:18

У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против УкраиныВидео

12:02

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

11:58

Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в УкраинуВидео

Реклама
11:55

"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

11:39

Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструкторуВидео

11:38

"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по УкраинеВидео

11:27

Кто эта дама: Екатерина Бужинская показала себя в 18 лет - сходство едва уловимо

10:58

В Китае ответили на предложение Зеленского насчет переговоров с Си Цзиньпином

10:50

Ускорят погибель армии РФ: Тука на 85% уверен, что ВСУ получат западные истребителиВидео

10:50

Украине не нужны истребители F-16: в Белом доме объяснили странное заявление БайденаВидео

10:33

Оружие РФ – большая и опасная ошибка: Ермак призвал Китай не идти против своего "мирного плана"Видео

10:10

Меню на Великий пост: что нельзя есть в первую неделю с 27 февраля по 5 марта - вкусные рецептыВидео

10:08

Бедные люди: почему в СССР гражданам приходилось варить джинсыВидео

09:59

Решение Путина о вторжении в Украину: шеф ЦРУ назвал, что сыграло главную рольВидео

09:52

Гороскоп Таро на март 2023: Ракам - потеря денег, Львам - новая возможность, Девам - плохая новостьВидео

09:46

Беларусь может напрямую вступить в войну, если Украина разорвет с ней дипотношения – ДаниловВидео

09:27

Умер российский политолог Глеб Павловский - он работал над президентскими кампаниями Путина и Януковича

09:15

Почему нельзя спать ногами к дверям: как не навлечь на себя беду во сне

09:00

Путин проведет мобилизацию в РФ после крупного поражения, у него нет шансов удержать власть - НакиЭксклюзив

08:58

"Потеряла все": звезда Сватов едва сводит концы с концами

08:44

"Игра пропаганды": возможная потеря Бахмута не нарушит логистику ВСУ — Тука

08:24

Директор ЦРУ рассказал, к чему приведет самоуверенность Путина

08:20

Крым будет свободныммнение

Реклама
08:05

У Байдена назвали главный недостаток китайского "мирного плана" - с Киевом обсуждений не было

07:48

"Участники операции – беларусы": появились детали ликвидации самолета РФ на аэродроме "Мачулищи"

07:39

Путин разрешил Минобороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW

06:45

Ночью в ряде областей объявили тревогу и прогремели взрывы: что известно на данный момент

06:20

Как изменится роль Украины в мире после победымнение

05:20

Массовые удары, большие потери и захват городов: идет решающий месяц для Украины - гороскоп на мартВидео

05:04

Гороскоп на сегодня 27 февраля 2023: Рыбам – новые знакомства, Девам – проверка на стойкостьВидео

04:45

Путин испугался распада России и назвал сценарийВидео

03:45

Герцогиня-врушка: раскрыта самая нелепая ложь Меган Маркл о ее прошломВидео

03:20

Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять