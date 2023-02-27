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У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за Приднестровья

27 февраля 2023, 15:39
Ситуация в оккупированном Приднестровье является, дескать, "поводом для волнения", сказал главный представитель кремлевской директорской Дмитрий Песков.
Песков, Приднестровье
Кремль "обеспокоен и наблюдает" за ситуацией в Приднестровье - Песков / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва, мол "обеспокоена ситуацией в Приднестровье". Агрессор Россия пристально наблюдает за обстановкой. Причиной "обеспокоенности" он назвал необоснованное обвинение в адрес Украины и Запада в якобы "подготовке провокаций" в регионе.

Как сообщает Интерфакс, кремлевский рупор сказал, что ситуация в районе годами оккупированного агрессором Россией Приднестровья, дескать, "неспокойная". Поэтому Кремль обеспокоен и наблюдает за обстановкой.

"Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности", - рассказал Песков.

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При этом он обвинил Украину и Запад в якобы "подготовка к провокациям" в районе захваченного Приднестровья. Никаких даже придуманных подтверждений своим "тезисам" он не озвучил.

"Ситуация неспокойная, она провоцируется извне… Мы знаем, как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации", - в беспокойстве подчеркнул Дмитрий Песков.

Обвинения России в адрес Украины из-за Приднестровья

В Минобороны оккупантов РФ 23 февраля обвинили Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" на территорию захваченного Россией Приднестровья в Молдове.

Оккупанты опасались, что ВСУ якобы "зайдут в Приднестровье", разнесут там российские войска и "возьмут под контроль военный склад в Колбасной", который называют крупнейшим в Европе.

Правительство Молдовы опровергло фейки военного ведомства захватчиков России и подчеркнуло, что подобные сведения не соответствуют реальности. В Кишиневе призвали доверять только проверенным источникам.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он предупредил президента Молдовы Майю Санду о подготовке Москвой государственного переворота в стране с целью смены власти. По вопросу Приднестровья президент подчеркнул, что Киев готов помочь Кишиневу решить проблему. Однако Украина не будет действовать самостоятельно и без согласования с Молдовой.

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Ситуация в Приднестровье:

Приднестровье Дмитрий Песков война России и Украины
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