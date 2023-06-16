"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

Командующий Сухопутными войсками ВСУ определили главные задачи на Бахмутском направлении.

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Александр Сырский поставил задачи подразделениям ВСУ в Бахмуте / Коллаж Telegram А. Сырский, Cоцсети

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время посещения района Бахмута в Донецкой области поставил перед командованием действующих там бригад и тактических группировок задачи.

При этом он также сообщил о продвижении украинских сил на этом направлении. Соответствующее сообщение размещено в Telegram Сырского.

"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия", — написал Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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Он подчеркнул, что целью ВСУ является освобождение украинских территорий и у них есть для этого преимущество. "Враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении. Но у нас есть четкая задача – деоккупация наших территорий. Наше преимущество – в качестве, точности и мотивации… Впереди важная работа. Враг будет разбит", — добавил Сырский.

Александр Сырский на Бахмутском направлении / Скриншот

Ситуация в Бахмуте

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сказал, что армия Украины продвинулась в районе Бахмута. Там продолжаются бои. ВСУ наносят удары по российским оккупантам.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Движение идет на флангах. Враг теряет позицию за позицией.

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