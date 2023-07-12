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Германия выйдет из договора с Польшей о ремонте танков Leopard - Handelsblatt

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 15:15
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По данным СМИ, правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard.
Леопард, Германия
Немцы считают цены на ремонт Leopard, которые выставили поляки, абсолютно завышенными - СМИ / коллаж фото УНИАН и Википедия

Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте переданных Украине западных танков Leopard. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По их данным, причина решения, о котором будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в том, что немцы считают цены за ремонт, которые выставили поляки, совершенно завышенными.

Журналисты отмечают, что ВСУ сейчас крайне остро нуждаются в том, чтобы сделать поврежденные в боях танки западных моделей вновь пригодными к использованию.

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Согласно плану, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ. Далее планировалось создание танковой мастерской на заводах в Гливице и Познани. А все расходы на ремонт танков Leopard должны были быть оплачены немецким правительством.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нидерланды планируют приобрести для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Также рассматривается возможность поставки и нескольких зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По данным издания, правительство Нидерландов хочет закупить 96 единиц танков у швейцарской компании Ruag.

Напомним, немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов. Отмечалось, что две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине десятки таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

Больше новостей:

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