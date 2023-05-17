СБУ нашла всех блогеров, которые сняли работу ПВО: 'светит' до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины нашла шестерых блогеров, которые сняли и распространили работу сил ПВО во время массированной атаки страны-агрессора России на Киев.

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Блогерам грозит тюрьма / коллаж Главред: фото: СБУ

16 мая киевские блогеры сняли работу украинской противовоздушной обороны во время ракетной атаки и разместили фото и видео в своих соцсетях.

"В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото - и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего, фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО", - об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что за считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них-интернет-ресурсы, которые подконтрольны спецслужбам страны-агрессора.

видео дня

Также киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

СБУ заблокировала камеры в Киеве / Фото: СБУ

"Доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины", - отметили в СБУ.

У фигурантов изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

Сейчас проходят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Смотрите видео о том, как СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлaйн-камеры:

Напомним, что Мишина и Воронова влипли в скандал из-за публикаций работы ПВО. Обе известные украинки опубликовали видео, как работала украинская ПВО во время ракетного удара РФ по Украине в ночь на 16 мая.

Игнат раскрыл детали ночной ракетной атаки РФ. По его словам, все шесть сбитых гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал" летели на Киев, но были уничтожены противовоздушной обороной.

Смотрите видео о том, как силы ПВО защищали Киев 16 мая:

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