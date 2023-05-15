Подрыв "министра ЛНР" Корнета: за покушением может стоять СБУ - источник

По данным источника в правоохранительных органах, Служба безопасности Украины якобы причастна к подрыву луганского оккупационного "министра".

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СБУ причастна к покушению на Игоря Корнета / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 0642.uq

В оккупированном Луганске 15 мая произошел взрыв, в результате которого был тяжело ранен так называемый "министр внутренних дел ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет. За этим могут стоять сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом заявляет Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что другие подробности пока не сообщаются.