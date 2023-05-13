"Задача "спецоперации" идет по плану": полковник СБУ назвал неожиданную версию самолетопада в РФ

Скорее всего, россияне сами сбили два вертолета и два истребителя в Брянской области 13 мая.
Такое мнение высказал полковник СБУ, народный депутат Роман Костенко, отметив, что сам факт падения российских самолетов - хороший факт, пишет 24 канал.
"Россия сама продолжает демилитаризироваться. Задача "спецоперации" идет по плану. Может ли дальше это происходить? Конечно", - отметил он.
Также Костенко предположил, что один из вертолетов Ми-8 могли сбить из зенитно-ракетного комплекса.
"Скорее всего, он действительно был сбит зенитно-ракетным комплексом или произошел какой-то взрыв, который, возможно, был запланирован. Я никогда не видел, чтобы у самолетов просто так взрывался двигатель", - заявил полковник СБУ.
Крушение самолетов и вертолетов оккупантов РФ в Брянской области
13 мая в Сети сообщили, что в Брянской области страны-агрессора России разбились военные самолеты и вертолеты оккупационных ВКС РФ.
Указывалось, что за несколько часов "сбили" два вертолета (предварительно, Ми-8 и Ми-34), а также военный самолет Су-34.
Позже появилась информация, согласно которой в Брянской области упали 2 боевых самолета Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. Также очевидцы опубликовали кадры падения российских воздушных суден.
Позже произошло третье падение вертолета Ми-8. Вертолет упал в Унечском районе неподалеку от поселка Волкустичи. Это в 70 километрах от границы с Украиной.
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