"Мы обещали насыщенный сезон "бавовны": ВСУ - о ночных взрывах в Крыму

Украинские военные уничтожили мощности российских оккупантов.

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В Феодосии прогремели мощные взрывы / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Украинские военные совершили атаку дронов на Феодосию. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

Новые взрывы являются продолжением сезона "хлопка". Гуменюк пока не подтвердила информацию Telegram-каналов о том, что в результате атаки серьезно повреждена нефтебаза. В то же время она заявила, что были уничтожены мощности врага.

"Сезон "бавовны" продолжается. Мы обещали, что он будет у нас насыщенным и мощным. И пока пытаемся держать марку. Уничтожение мощностей врага всегда идет на пользу Силам обороны", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что впоследствии результаты "бавовны" официально будут объявлены.

Взрывы в Крыму и Новороссийске

Утром 4 августа стало известно о том, что дроны атаковали военно-морскую базу РФ. Очевидцы сообщали о взрывах на воде и стрельбе в Новороссийске в районе Мысхако.

Впоследствии в Сети появилось фото, подтверждающее, что в результате атаки подбит большой десантный корабль РФ. У корабля затопило один из отсеков, из-за чего он наклонился.

Также стало известно о том, что Феодосию атаковали дроны. Кроме того, по данным канала в 01:30 были взрывы в районе Армянска, а в Джанкое с 03:00 более получаса гула сирена в военном городке.

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