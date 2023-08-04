"Ужасная ошибка": жена Гиркина в письме Путину клянчит отпустить мужа

Жена задержанного экс-лидера террористов начала призывать российского диктатора "к справедливости".

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Жена Гиркина в письме Путину клянчит отпустить мужа/ коллаж: Главред, фото: скрин

Жена бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину и начала клянчить отпустить ее мужа. Мирослава Регинская расплылась в описании добродетелей Гиркина и заявила, будто бы его арест – это "ужасная ошибка".

При этом она отметила, что якобы "ожидает справедливости" от главы Кремля Путина. Соответствующее письмо было обнародовано в Telegram.

Регинская в письме пытается убедить Путина, будто бы ее муж "не делал экстремистских призывов", а его блог "был ценнейшим источником информации снизу, от рядовых фронтовиков".

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При этом жена Гиркина выдвигает собственную версию того, почему ее мужа арестовали – мол, или кто-то захотел "выслужиться", или кого-то начала раздражать "правда с линии фронта".

В конце письма Регинская начала призывать российского диктатора Путина, чтобы с ее мужем "обращались по закону", а его содержание под стражей якобы является "незаконным, необоснованным и явно противоречащим интересам России и ее граждан". Жена Гиркина при этом требует, чтобы с ее мужем обращались во время следствия и в суде "справедливо и законно".

Письмо жены Гиркина Путину/ скрин

Письмо жены Гиркина Путину/ скрин

Письмо жены Гиркина Путину/ скрин

Задержание и арест Игоря Гиркина

21 июля стало известно, что Гиркина задержали силовики. В его квартире работники Следственного комитета РФ провели обыск. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего члена ЧВК "Вагнера", экс-депутата Ярославля Дмитрия Петровского. Жена Гиркина Мирослава Регинская сообщила в соцсетях, что против ее мужа выдвинуто обвинение в экстремизме.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

После этого Навальный опозорился заявлением об аресте Гиркина. Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание по сфабрикованному делу, заявил о том, что арестованный бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) якобы является политзаключенным.

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