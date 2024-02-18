На войне против Украины 'задвохсотился' заместитель командующего 18 армии РФ

Российские оккупанты продолжают терять на войне против Украины своих командующих.

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У Магомеджанова был большой "захватнический" опыт / Коллаж Главреда. Фото: Astra, 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

В госпитале оккупированного Севастополя от полученных на войне против Украины ранений "задвохсотился" российский полковник, командующий 61-й отдельной бригадой морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов. Он занимал должность заместителя командующего 18-й армии.

Ликвидацию Магомеджанова подтверждает Общественная палата Дагестана. Сообщается, что заместитель командующего был уроженцем Дагестанской республики.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, ранее уже "двухсотый" оккупант "искоренял терроризм на Северном Кавказе и в Дагестане", а также совершал военные преступления против гражданских в Сирии.

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18-я армия Южного военного округа была развернута весной-летом 2023 года в Крыму для ведения боев на Херсонском направлении.

Потери россиян в войне против Украины

Как писал Главред, накануне бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

Кроме того, российские оккупанты провалили первое крупное наступление на Запорожском направлении. Силы противника нарвались на ответный удар ВСУ. Защитники уничтожили до двух десятков военной техники врага и ликвидировали около 70 захватчиков.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за 16 февраля составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единицу (не считая БПЛА). В частности, это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля.

Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов.

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