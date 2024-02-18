УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

На войне против Украины "задвохсотился" заместитель командующего 18 армии РФ

Яна Ставская
18 февраля 2024, 12:20
Российские оккупанты продолжают терять на войне против Украины своих командующих.
На войне против Украины 'задвохсотился' заместитель командующего 18 армии РФ
У Магомеджанова был большой "захватнический" опыт / Коллаж Главреда. Фото: Astra, 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

В госпитале оккупированного Севастополя от полученных на войне против Украины ранений "задвохсотился" российский полковник, командующий 61-й отдельной бригадой морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов. Он занимал должность заместителя командующего 18-й армии.

Ликвидацию Магомеджанова подтверждает Общественная палата Дагестана. Сообщается, что заместитель командующего был уроженцем Дагестанской республики.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, ранее уже "двухсотый" оккупант "искоренял терроризм на Северном Кавказе и в Дагестане", а также совершал военные преступления против гражданских в Сирии.

видео дня

18-я армия Южного военного округа была развернута весной-летом 2023 года в Крыму для ведения боев на Херсонском направлении.

Потери россиян в войне против Украины

Как писал Главред, накануне бойцы ВСУ поразили вражеский военный самолет. Его пилот, не думая о людях, направил машину не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной части Луганской области.

Кроме того, российские оккупанты провалили первое крупное наступление на Запорожском направлении. Силы противника нарвались на ответный удар ВСУ. Защитники уничтожили до двух десятков военной техники врага и ликвидировали около 70 захватчиков.

Общие потери россиян в живой силе во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" за 16 февраля составляют 609 человек, в вооружении и военной технике - 21 единицу (не считая БПЛА). В частности, это 2 танка, 11 боевых бронемашин, 4 артсистемы, 1 ПТРК, 3 автомобиля.

Также Силы обороны Украины уничтожили два других важных объекта противника. Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА различных типов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

13:36 Мир
Авдеевка далась русским "большой ценой": раскрыты потери РФ за время всей операции

Авдеевка далась русским "большой ценой": раскрыты потери РФ за время всей операции

13:04 Украина
РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина

РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина

12:59 Мир
Все главные новости

Популярное

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление 13442

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат Людмила 7464

Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат "Людмила"

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш 7168

Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая 5547

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая

Последние новости

13:36

Нехватку боеприпасов для ВСУ вряд ли удастся "закрыть" в 2024-м - Der Spiegel

13:04

Авдеевка далась русским "большой ценой": раскрыты потери РФ за время всей операции

12:59

РФ попытается прорвать оборону ВСУ на 5 направлениях: в NYT раскрыли планы Путина

12:33

Какой скоро будет курс доллара: банкир дал детальный прогноз

12:20

На войне против Украины "задвохсотился" заместитель командующего 18 армии РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:48

Церковный праздник 19 февраля: чего стоит избегать в день святых Архипа и Филимона

11:44

ВСУ поразили самолет ВКС РФ: пилот направил его в населенные пункты на ЛуганщинеВидео

11:36

"Предала и Родину, и себя": звезда "Домика на счастье" рассказала, как относится к молчунье Безрук

11:20

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Собакам - закончить начатое, Кабанам неприятности

Реклама
11:05

Объявлены сроки появления первых F-16 в небе Украины – Foreign Policy

10:50

В супермаркетах "хитрят" с ценами на товары: как не обмануться украинцам

10:47

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: кого ждет большой успех

10:33

Гороскоп на завтра 19 февраля: Козерогу - заработок, Скорпиону - экономия

10:27

Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгромВидео

10:00

"Спасибо Москве": Лолита разнылась в Сети, что ей не хватает пенсии на дрова

09:50

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Девы - решающий момент, Ракам - приключения

09:44

Украине нужно переносить войну в Россию: начштаба Азова сделал заявление

08:56

Пенсии не будет платить тем, кто не выполнит условие: в ПФУ назвали новое правило

08:46

"Ничего убийцам не отдадим": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом

07:52

Почему войскам РФ удалось взять Авдеевку: в ISW раскрыли детали

Реклама
06:43

КАБы, которые разнесли Авдеевку: о большой угрозе для Украинымнение

04:20

Как использовать хозяйственное мыло в быту: способы, о которых знают единицы

02:50

Прорыв РФ на километры от Авдеевки: эксперт рассказал об угрозе для 5-ти городов

02:10

"Радикальные средства": как Запад может отреагировать на смерть Навального

01:34

Головоломка для любителей кошек: нужно найти трех мурлык в саду за 15 секунд

17 февраля, суббота
23:34

Россияне ударили ракетами по Славянску и Краматорску: есть погибшие и раненыеФото

22:54

Можно ли использовать плойку ежедневно: как защитить волосы

22:47

"Будем продолжать диалог": Кулеба встретился с главой МИД Китая

22:07

Украинские ДРГ ведут бои в Авдеевке: россияне несут большие потери - АТЕШ

21:53

Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

21:50

Snoop Dog сообщил о смерти молодого братаВидео

21:24

Как ухаживать за тюльпанами в вазе: секрет, благодаря которому цветы стоят долго

21:20

Виктория Бекхем смешно отреагировала на то, что станет бабушкой

21:19

Зеленский провел переговоры с Джо Байденом: о чем говорили

21:07

Залужный может получить новую должность: Данилов сообщил детали отставки генерала

21:03

Лунный календарь на 18 февраля: кто ощутит на себе обострение болезней

20:44

Атаки под Авдеевкой продолжатся: эксперт признался, удастся ли РФ осуществить прорыв

20:02

Ситуация такая как в Авдеевке: в "Азове" рассказали о боях на важном направлении

19:48

10 тысяч долларов за ликвидацию танка: в Раде озвучили новые выплаты мобилизованным

19:18

Украина впервые получит конфискованные активы России

Реклама
19:15

Для чего некоторые хозяйки кладут пакет в стиральную машину: бабушкин методВидео

19:10

Забытый рецепт с СССР из 4 ингредиентов: готовим знаменитый салат "Людмила"

18:49

Путина может постичь участь Навальногомнение

18:45

Китай не будет "сидеть сложа руки": Ван И высказался о войне в Украине

18:34

"Неуважение к званию": британский полковник раскритиковал отставку Залужного

18:22

Масленица-2024: главные правила праздника на каждый день недели

18:12

"В Авдеевке продолжаются бои": Фирсов рассказал, что происходит на самом деле

18:00

Под угрозой еще 2 города: после захвата Авдеевки враг готовит новое наступление

17:55

Наносили колоссальные потери РФ: спецназовцы неделю обороняли дорогу из АвдеевкиФото

17:23

Как это объяснить: "Антитела" выступили против участия Украины в "Евровидении"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять