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Враг атакует каждую ночь: в ВСУ предупредили, что РФ усилит удары дронами Shahed

Анна Ярославская
2 апреля 2024, 11:21
В России не останавливал производство БПЛА. Сбор дронов происходит постоянно. Поэтому российский террор может стать масштабнее.
Дрон, мобильная группа ПВО
ВС РФ усилят атаки дронами Shahed / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

Российские оккупанты вероятно продолжат атаковать территорию Украину дронами. Причем российский террор может стать масштабнее. Об этом предупредила начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, противник не останавливал производство БПЛА.

"Сбор происходит у них постоянно. Производство у них есть, они даже кичатся тем, что делают это на собственной территории, маркируя дроны, осколки которых мы находим, буквами русского алфавита", — сказала Гуменюк.

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Оно считает, что дроновые атаки могут стать более масштабными.

"И то, что дроновые атаки, которые мы наблюдаем в последние ночи, менее массированные, может свидетельствовать о необходимости переориентации, перераспределения накопленного ресурса. И дальше атаки будут усиливаться. Они будут достаточно регулярными, фактически каждую ночь враг атакует", - считает Гуменюк.

Также пресс-центра Сил обороны юга сообщила, что оккупанты изменили тактику. Все чаще враг применяет баллистические ракеты, которые размещены на временно оккупированной территории Крымского полуострова.

"Они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", — сказала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетные и дроновые удары РФ по Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что весной РФ может нанести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также считает, что у России есть силы и средства для того, чтобы наносить по Украине массированные комбинированные атаки. По его словам, сейчас у страны-агрессора может быть накоплено около тысячи ракет разных типов. Жданов также назвал возможные цели оккупантов.

Напомним, ракетно-дроновая атака РФ 29 марта продолжалась 9 часов. В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

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