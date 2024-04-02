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РФ готовит массированные ракетные удары: генерал-разведчик назвал сроки

Алексей Тесля
2 апреля 2024, 10:43обновлено 2 апреля, 11:21
В апреле РФ планирует произвести около 40 ракет типа Х-101, предупредил Вадим Скибицкий.
Скибицкий, ракетный удар
Вадими Скибицкий предупредил об угрозе новых ударов РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов страны-агрессора РФ по Украине.

Враг может нанести еще несколько массированных ударов по украинской энергетике весной, подчеркнул он в комментарии "РБК-Украина".

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров", — предупредил представитель украинской военной разведки.

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Он пояснил, что враг держит запасы ракет на уровне не менее 900 единиц, при этом массированные атаки происходят, когда РФ накапливает более 900 ракет, и останавливается, когда запасы находятся на уровне 900.

Украинский военный разведчик уточнил, что в апреле РФ планирует произвести около 40 ракет типа Х-101. В ГУР считают, что противник сможет провести еще несколько массированных атак, а именно две-три.

"А дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", — добавил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее РФ ударила по Украине ракетами. Страна-агрессор РФ после атаки "Шахедами" запустила по Украине и серию крылатых ракет.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.

"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.

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