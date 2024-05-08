Не могли выбрать имя ребенку: жена решилась на радикальное решение из-за конфликта с мужем

Из-за того, что они с мужем не могли прийти к согласию относительно имени своей дочери, беременная жена сделала неожиданное решительное предложение.

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Жена решилась на радикальное решение из-за конфликта с мужем по поводу имени ребенка/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Один мужчина обратился за советом к популярному форуму Reddit из-за конфликта со своей беременной женой. Он рассказал, что они не могут прийти к согласию относительно того, какое имя выбрать для своей еще нерожденной дочери. По его словам, после длительного обсуждения жена решилась сделать радикальное предложение, но он колеблется, соглашаться ли на это, пишет The Daily Star.

Мужчина отметил на форуме, что дочь, которой беременна его жена, будет их первым ребенком. К выбору имени будущие родители подходят со всей ответственностью, но проблема в том, что у них разные вкусы на имена.

"Наша проблема возникла из-за разницы в именах, которые нам нравятся и не нравятся. Моей жене нравятся очень обычные, очень классические имена. Ее три любимых имени девочек: Элизабет, Эстер и Ханна. Она также сильно любит имена Эмили, Беатрис, Констанция, Патриция, Кэтрин и Джеральдин", - отметил мужчина на форуме. видео дня

В то же время ему нравятся более необычные и менее употребляемые имена, например Инди, Элоди, Лира, Санни, Калия и т.п.

Также некоторое время в их списке были имена Брайони и Мелоди, но жена со временем такой отказалась от идеи называть их общего ребенка именно так.

"Мне кажется, что она отказывается искать имена, более близкие к тем, что мне нравятся. В то же время, когда я предлагаю имена, которые могли бы быть ближе к ее вкусу, например, Хлоя и Аланна, ей они тоже не нравятся. Однажды она сказала, что она должна иметь преимущество в голосе как человек, который вынашивает нашу дочь и будет ее рожать, но вскоре мы отказались от этого", - написал мужчина.

После таких споров с мужем, жена решилась на радикальное решение - чтобы дочь имела двойное имя, и первую его часть выбрала бы жена, а вторую - муж. При этом после рождения дочери они могли бы называть ее каждый тем именем, которое выбрал сам. Поэтому в конечном счете, по словам мужчины, ребенок мог бы иметь, к примеру, имя Элизабет Инди. Мама ребенка называла бы его Элизабет, а папа - Инди.

"Я совсем не против этого. Но я уверен, что уже через месяц после рождения дочери моя жена будет раздражаться, что я не называю нашу дочь ее именем. Я также знаю, что раздражение будет только расти, если друзья и семья решат называть ее Инди, а не Элизабет. И я знаю, что две ее младшие сестры, вероятно, больше будут склоняться к моему вкусу, поэтому предпочтут что-то вроде Инди, чем Элизабет, поэтому я не думаю, что компромисс будет работать долго", - отметил мужчина.

Но большинство пользователей форума были на стороне его жены. Один из пользователей отметил, что сам в детстве страдал от издевательств сверстников из-за своего "уникального" имени, и потом решил его изменить. Также многие писали, что очень редкое имя вряд ли хорошо скажется на ребенке.

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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