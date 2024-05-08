К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

Выберите тот метод, который наиболее удобен и эффективен для вас, и наслаждайтесь чистотой и свежестью в вашей ванной комнате каждый день!

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Как прочистить раковину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ванная комната - это не только место гигиенических процедур, но и место, где мы начинаем и заканчиваем день, поэтому важно, чтобы она всегда была чистой и приятной.

Однако даже самые тщательные хозяйки иногда сталкиваются с проблемой засора в раковине. Есть несколько способов, как решить эту проблему без лишних хлопот, пишет Sante+.

Уксусный раствор

Уксус является эффективным средством для борьбы с засором и неприятными запахами. Для начала, вам понадобится чашка бикарбоната натрия и чашка обычного уксуса.

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Посыпьте бикарбонат на дно раковины, затем аккуратно добавьте уксус. Подождите, пока не закончится реакция (примерно 10-15 минут), затем промойте раковину горячей водой.

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Пищевая сода и уксус

Этот классический домашний метод хорошо работает при прочистке засора в раковине. Вам понадобятся чашка пищевой соды и полстакана уксуса. Смешайте их в раковине и дайте раствору действовать 10-15 минут, затем промойте горячей водой.

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Механическая прочистка

Если засор слишком трудный, вам может потребоваться применить механические средства. Используйте пластиковую трубочку или змейку для прочистки засора в трубе.

Не забудьте надеть резиновые перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с загрязненной водой и химическими веществами.

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