Ванная комната - это не только место гигиенических процедур, но и место, где мы начинаем и заканчиваем день, поэтому важно, чтобы она всегда была чистой и приятной.
Однако даже самые тщательные хозяйки иногда сталкиваются с проблемой засора в раковине. Есть несколько способов, как решить эту проблему без лишних хлопот, пишет Sante+.
Уксусный раствор
Уксус является эффективным средством для борьбы с засором и неприятными запахами. Для начала, вам понадобится чашка бикарбоната натрия и чашка обычного уксуса.
Посыпьте бикарбонат на дно раковины, затем аккуратно добавьте уксус. Подождите, пока не закончится реакция (примерно 10-15 минут), затем промойте раковину горячей водой.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Пищевая сода и уксус
Этот классический домашний метод хорошо работает при прочистке засора в раковине. Вам понадобятся чашка пищевой соды и полстакана уксуса. Смешайте их в раковине и дайте раствору действовать 10-15 минут, затем промойте горячей водой.
Механическая прочистка
Если засор слишком трудный, вам может потребоваться применить механические средства. Используйте пластиковую трубочку или змейку для прочистки засора в трубе.
Не забудьте надеть резиновые перчатки и защитные очки, чтобы избежать контакта с загрязненной водой и химическими веществами.
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