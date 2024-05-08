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Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

Андрей Ганчук
8 мая 2024, 16:01
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Вы узнаете, как хранить чеснок в холодильнике, когда попробуете способы, которые помогут ему оставаться свежим и ароматным длительный период времени.
Как хранить чеснок
Как правильно хранить очищенный чеснок, чтобы он сохранил свой аромат и вкус / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Многие любят, чтобы чеснок был свежим и ароматным. Всегда хочется, чтобы он хорошо хранился и не терял своих полезных свойств. Поэтому хозяйки часто интересуются вопросом, как сохранить очищенный чеснок в домашних условиях. Мы расскажем о двух простых советах всем домохозяйкам на заметку.

Автор YouTube-канала Vitae Viktoria показала способы длительного хранения чеснока, рассказала об их особенностях. Такие советы могут пригодиться.

Как хранить чеснок в домашних условиях на зиму

Хранение чеснока зубчиками в морозилке

Чистим чеснок, и срезаем темные точки, чтобы он не завял. Кладем их в кулек и отправляем в морозилку.

Лучше всего, если это будет зип-пакет, так называемый замозакрывающийся пакет с пластмассовым замком. Очень важно выпустить воздух перед тем, как класть пакет с чесноком в морозилку.

Хранение чеснока на зиму в измельченном виде

Сначала чеснок нужно натереть на терке или измельчить в блендере, а после отправить в морозилку.

Далее кладем его в зип-пакет, выпускаем воздух и распределяем чеснок по всему объему пакета. Надо, чтобы получился прямоугольник.

Для удобства линейкой рисуем решетку на этом прямоугольнике – в итоге это будет выглядеть как большая шоколадка. Такой способ очень удобный, потому что можно будет отламывать по дольке и добавлять в блюда.

Зачем замораживать чеснок на зиму?

Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.

Смотрите видео, как хранить чеснок на зиму вкусным и ароматным:

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