Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

Многие любят, чтобы чеснок был свежим и ароматным. Всегда хочется, чтобы он хорошо хранился и не терял своих полезных свойств. Поэтому хозяйки часто интересуются вопросом, как сохранить очищенный чеснок в домашних условиях. Мы расскажем о двух простых советах всем домохозяйкам на заметку.
Автор YouTube-канала Vitae Viktoria показала способы длительного хранения чеснока, рассказала об их особенностях. Такие советы могут пригодиться.
Как хранить чеснок в домашних условиях на зиму
Хранение чеснока зубчиками в морозилке
Чистим чеснок, и срезаем темные точки, чтобы он не завял. Кладем их в кулек и отправляем в морозилку.
Лучше всего, если это будет зип-пакет, так называемый замозакрывающийся пакет с пластмассовым замком. Очень важно выпустить воздух перед тем, как класть пакет с чесноком в морозилку.
Хранение чеснока на зиму в измельченном виде
Сначала чеснок нужно натереть на терке или измельчить в блендере, а после отправить в морозилку.
Далее кладем его в зип-пакет, выпускаем воздух и распределяем чеснок по всему объему пакета. Надо, чтобы получился прямоугольник.
Для удобства линейкой рисуем решетку на этом прямоугольнике – в итоге это будет выглядеть как большая шоколадка. Такой способ очень удобный, потому что можно будет отламывать по дольке и добавлять в блюда.
Зачем замораживать чеснок на зиму?
Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.
Смотрите видео, как хранить чеснок на зиму вкусным и ароматным:
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