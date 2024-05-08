Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

В Харькове сегодня снова прогремели взрывы.

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Снаряд попал по футбольному полю / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Телеграм Зеленского (Yakiv Liashenko)

Российские оккупанты в среду днем, 8 мая, ударили по стадиону одной из школ Харькова, в этот момент там играли дети, двое из них в тяжелом состоянии, еще у одного - травматическая ампутация, говорится в материале Суспільного.

Раненые - дети в возрасте 13, 15 и 12 лет.

Всего известно о пяти пострадавших в результате прилета по Салтовскому району города, в частности ранения получила 80-летняя женщина.

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По словам представителя Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, снаряд попал посреди футбольной площадки.

"Дети как раз находились на этой площадке. Другие раненые - это люди, которые находились недалеко от места взрыва", - отметил Чубенко.

В городе и области в момент атаки не объявляли воздушную тревогу, ведь воздушной цели могло быть не видно на радарах, предположил Чубенко.

"Относительно типа вооружения и места запуска сейчас не готов сказать. Есть вероятность ракеты, которая двигалась на сверхнизких высотах, соответственно, ее не было видно на радарах противовоздушной обороны", - сказал представитель облпрокуратуры.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Взрывы сегодня, 8 мая - главное

В среду, 8 мая, российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города.

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БПЛА по территории Украины. Атаковали в том числе и столицу - Киев. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Под удар попали энергообъекты во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В частности, РФ атаковала газохранилище на Львовщине. Также ракеты РФ ударили по теплостанции в Чевроноградском районе.

В связи с обстрелами России в Украине сегодня, 8 мая, массово будут выключать свет . В "Укрэнерго" отметили, что это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

В США считают, что Россия наносит новые удары по Украине, прежде всего пытаясь помешать переброске западного вооружения на передовую. Агрессивная тактика РФ будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли закончится, прогнозирует директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

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