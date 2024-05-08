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Налоги от 35 тысяч: раскрыты детали двух моделей "брони" от армии

Яна Ставская
8 мая 2024, 18:11
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Возможность "забронировать" себя от призыва появится далеко не у всех.
Налоги от 35 тысяч: раскрыты детали двух моделей 'брони' от армии
Продолжается мобилизация в Украине / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования от армии, рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Украинской правде.

Введение "брони" депутаты обосновывают необходимостью финансово обеспечивать военных. Поскольку, отметил Арахамия, международную помощь нельзя распределять по такому назначению, повышение выплат бойцам ВСУ будет происходить за счет налогов и пошлин.

Первая модель "брони" - налоги от 35 тысяч

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Первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч грн. Эти деньги будут идти на содержание одного бойца.

Вторая модель - квоты на предприятия

Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет - руководитель будет решать самостоятельно", - ответил нардеп.

За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная - 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека платится ежемесячно. Это отдельно от налогов, уточнил Арахамия.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика Главреда

Мобилизация в Украине - последние новости

11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепов. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

В частности, военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП для уточнения своих данных. А после этого их обязательно планируют направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Информация о годности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

Тем временем МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Отдельно Кабмин разрабатывает документ единого образца для призывников, военнообязанных и резервистов.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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