Ракетный удар РФ по Украине: системы IRIS-T и NASAMS перехватили 100% ракет врага

Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону дальнобойными системами ПВО, считает Юрий Игнат.

Система ПВО IRIS-T показывает высокий результат в Украине / Diehl Defence, ОК Восток

В Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины прокомментировали работу систем ПВО, переданных Украине западными партнерами.

В ходе противодействия массированной ракетной атаке РФ в понедельник, 5 декабря, западные системы IRIS-T и NASAMS отработали со стопроцентной эффективностью, заявил спикер Командования ВС Юрий Игнат.

"IRIS-T и NASAMS сбили все воздушные цели, по которым целили. То есть показали 100% результата. Поэтому другого пути нет, надо переходить на этот тип вооружения. Он эффективен, современен и будет отвечать требованиям и угрозам", - подчеркнул он.

В то же время представитель ВС ВСУ считает, что Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону дальнобойными системами ПВО.

"Нужно усиливаться дальнобойными средствами, как Patriot. О нем много разговоров, чтобы Украина получила и этот вид вооружения, систему ПВО", – добавил Игнат.

Ракетная атака РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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