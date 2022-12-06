'Надо чаще говорить': политолог объяснил, зачем Шольцу поддерживать связь с Путиным

На данный момент Шольц усилил украинский вектор, поэтому сейчас Путина нужно держать на контроле.

Политолог заявил, что Шольцу нужно поддерживать контакт с Путиным / Reuters, Кремль

Политолог Николай Давидюк заявил, что телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину, который состоялся 2 декабря, не стоит воспринимать как нечто негативное для Киева.

Как отметил Давидюк в комментарии 24 каналу, на данный момент Шольц усилил украинский вектор, поэтому сейчас Путина нужно держать на контроле.

"Канцлеру Германии сейчас наоборот нужно больше общаться с Путиным, чтобы понять, что будет делать российский диктатор", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Шольц и в дальнейшем будет демонстрировать активность. Давидюк отметил, что пока остается лишь следить за тем, чтобы эта активность была направлена только в украинскую сторону, а не в сторону врага Украины.

Давидюк также отметил, что сейчас Берлин стал закупать для себя танки и пусковые установки MLRS. Это свидетельствует об определенном изменении вектора Германии.

"Началось геополитическое движение на усиление Германии в военном плане, чего не было со времен Второй мировой войны. Война в Украине развязала немцам руки для того, чтобы усилить себя", - добавил политолог.

Кто такой Николай Давидюк Николай Иванович Давидюк (18 июля 1988, Переспа, Волынская область) - украинский политолог, автор книг "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной". Вошел в список "Люди НВ 2021. Истории украинцев, которые движут страну вперед просто сейчас", пишет Википедия.

Шольц провел телефонный разговор с Путиным

В пятницу, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе страны-агрессора РФ Владимиру Путину и потребовал как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны и вывести войска из Украины. Путин посетовал, что Запад помогает Киеву от российской агрессии, а Украина не хочет вести никаких переговоров с кремлевским режимом.

Шольц разговаривал с Путиным об Украине в течение часа. Он подчеркнул, что Берлин продолжит решительно поддерживать Киев для укрепления обороноспособности Украины. Канцлер призвал Путина как можно скорее найти мирное решение для завершения войны и вывести войска с территории украинского государства.

Путин во время разговора с Шольцем заявил, что ракетные обстрелы украинской инфраструктуры являются "вынужденной и неотвратимой реакцией". Российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

Кроме того, во время разговора с немецким канцлером Путин вновь обвинил страны Запада в том, что они поставляют украинской армии вооружения. Диктатор в свойственной ему манере сказал, что это "приводит к тому, что Киев напрочь отвергает идею любых переговоров".

Вас может заинтересовать: