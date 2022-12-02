"Россия разрушила мирный порядок": Шольц назвал Путину условия переговоров с Москвой

Путин должен прекратить агрессию против соседей России - Шольц / Коллаж Reuters, Кремль

Страна-агрессор РФ разрушила мировой порядок, но после войны против Украины ситуация должна вернуться к довоенному положению. Договоренности с Москвой возможны только в том случае, если Путин прекратит агрессию против стран-соседей. Союзники по НАТО, такие как Польша и страны Балтии, могут выступить против любых уступок России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Sky News, на Берлинской конференции по безопасности он сказал о том, что после войны должен вернуться прежний мировой порядок. Контакты с российским государством возможны, если Путин прекратит агрессию против соседних государств.

"Континент должен вернуться в свой довоенный мирный порядок с Россией и решить все вопросы общей безопасности, если Владимир Путин согласится прекратить агрессию против соседей России", - отметил Шольц.

По его словам, Берлин хотел бы восстановить те механизмы безопасности, которые работали во время и после Холодной войны. Сотрудничество с Россией могло бы быть восстановлено по таким позициям, как контроль над вооружениями и размещение ракет. Однако государство должно отказаться от попыток расширить свою территорию.

При этом канцлер ФРГ отметил, что страны Балтии и Польша могут и вовсе отказаться от каких-либо уступок России.

"Россия разрушила мирный порядок, над которым мы работали столько десятилетий, и мы согласились, что никогда больше не должно быть попыток изменить границы силой. И то, что Россия делает сегодня, возвращается к империалистическому подходу 19-го, 18-го, 17-го века, когда просто более сильная страна думает, что она может просто забрать территорию соседа, понимая соседей только как глубинку, и какое-то место, которому они могут предоставить правила, которых следует придерживаться. И это никогда нельзя принять", - считает Шольц.

По его мнению, следует вернуться к договоренностям, которые обеспечивали мир в последние десятилетия и были базисом мира безопасности в Европе.

"А для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, придерживающиеся совершенно иного способа управления и того, как они привлекают людей. … В конце концов, нет никакой агрессии со стороны государств-членов Европейского Союза, нет никакой агрессии со стороны НАТО, и все вопросы общей безопасности можно было бы решать и обсуждать. Готовность к этому есть", - подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Западу следует готовиться к эскалации войны России против Украине. Причиной тому он назвал неудачи российских оккупационных войск на поле боя. Усиление военных действий может заключаться в разрушении инфраструктуры.

Также Шольц сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. По его словам, становится очевидно – Россия не выиграет войну против украинского государства.

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