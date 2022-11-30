Немецкие зенитки прикроют небо: Шольц пообещал передать Украине больше самоходок Gepard

Шольц отметил, что в недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема военной помощи от Германии.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине дополнительные зенитные самоходные уствновки Gepard. Об этом намерении он объявил во время совместной пресс-конференции с мировыми финансово-экономическими организациями, сообщает CNN.
"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины, - Главред) эту очень эффективную систему (Gepard, - Главред) ", - заявил глава правительства ФРГ.
Он также отметил, что в недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема военной помощи от Германии.
"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, имеют очень существенное влияние на способность Украины обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет", - сказал Шольц.
Что такое Gepard
Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром.
Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.
Военная помощь Украине
Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.
Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.
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