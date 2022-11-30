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Немецкие зенитки прикроют небо: Шольц пообещал передать Украине больше самоходок Gepard

30 ноября 2022, 00:30

Шольц отметил, что в недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема военной помощи от Германии.

Олаф Шольц
Шольц обещает предоставить Украине больше танков Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt, Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине дополнительные зенитные самоходные уствновки Gepard. Об этом намерении он объявил во время совместной пресс-конференции с мировыми финансово-экономическими организациями, сообщает CNN.

"Мы будем продолжать работать, чтобы обеспечить (для Украины, - Главред) эту очень эффективную систему (Gepard, - Главред) ", - заявил глава правительства ФРГ.

Он также отметил, что в недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема военной помощи от Германии.

"Президент Украины выразил благодарность Германии за очень всестороннюю поддержку в денежном выражении, а также в плане поставок оружия, потому что артиллерия и системы ПВО, которые мы предоставляем, имеют очень существенное влияние на способность Украины обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет", - сказал Шольц.

Что такое Gepard

Gepard – немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Gepard базируется на шасси Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром.

Установка предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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