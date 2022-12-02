'Вынужденная реакция': Путин жалко оправдывает ракетный террор по энергообъектам Украины

Путин рассказал Шольцу, зачем терроризирует Украину / kremlin.ru

В пятницу, 2 декабря, российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ракетные обстрелы украинской инфраструктуры являются "вынужденной и неизбежной реакцией".

Как пишет издание Eurozpravy, российский диктатор пытался оправдать удары РФ по объектам украинской энергетики местью за взрыв на Крымском мосту.

Путин заявил, что войска РФ "долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины", а также добавил, что это стало "вынужденной и неизбежной реакцией в ответ на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включительно с Крымским мостом и объектами энергетики".

Кроме того, во время разговора с немецким канцлером Путин вновь обвинил страны Запада в том, что они поставляют украинской армии вооружения. Диктатор в свойственной ему манере сказал, что это "приводит к тому, что Киев напрочь отвергает идею любых переговоров".

Шольц провел телефонный разговор с Путиным

В пятницу, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе страны-агрессора РФ Владимиру Путину и потребовал как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны и вывести войска из Украины. Путин посетовал, что Запад помогает Киеву от российской агрессии, а Украина не хочет вести никаких переговоров с кремлевским режимом.

Шольц разговаривал с Путиным об Украине в течение часа. Он подчеркнул, что Берлин продолжит решительно поддерживать Киев для укрепления обороноспособности Украины. Канцлер призвал Путина как можно скорее найти мирное решение для завершения войны и вывести войска с территории украинского государства.

Кроме того, на Берлинской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор РФ разрушила мировой порядок, но после войны против Украины ситуация должна вернуться к довоенному положению. Договоренности с Москвой возможны только в том случае, если Путин прекратит агрессию против стран-соседей. Союзники по НАТО, такие как Польша и страны Балтии, могут выступить против любых уступок России.

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