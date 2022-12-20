"Серьезные переговоры невозможны": война в Украине может завершиться до конца 2023 года – генсек ООН

В ближайшее время не стоит рассчитывать на эффективные мирные переговоры, вооруженное противостояние будет продолжаться, отмечает Гутерреш.

Война в Украине может завершиться до конца 2023 года, прогнозирует генсек ООН/ УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что переговоры между Украиной и Россией в ближайшее время невозможны, такой перспективы нет. Однако он выразил надежду, что военные действия могут закончиться в 2023 году.

Пока военное противостояние будет продолжаться. Об этом Гутерреш сказал во время пресс-конференции в Нью-Йорке по годовым итогам деятельности ООН, сообщает Associated Press.

"Я не настроен оптимистично относительно возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Я всё же считаю, что военное противостояние будет продолжаться", – сказал генсек ООН.

По его словам, переговоры будут необходимыми, но в ближайшей перспективе они не предусматриваются.

"Я думаю, что нам еще придется дождаться момента, когда станут возможными серьезные переговоры о мире. В ближайшей перспективе я не считаю их возможными", – отметил Гутерреш.

В то же время он спрогнозировал время, когда в Украине может быть достигнут мир. По его мнению, мирное решение может быть воплощено до конца 2023 года.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Напомним, у Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атак. Оккупанты РФ планируют проводить массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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