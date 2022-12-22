"Америка продолжает свою линию": у Путина заныли из-за визита Зеленского в США

По словам Дмитрия Пескова, на встрече президентов Украины и США "реальных призывов к миру не прозвучало".

Встречу Владимира Зеленского с Джо Байденом прокомментировал Дмитрий Песков / t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"С сожалением констатируем, что от Байдена и Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушиваться к озабоченностям России", - цитируют его пропагандисты РИА Новости.

Также, по словам Пескова, реальных призывов к миру не прозвучало.

При этом рупор Кремля попытался переложить ответственность на Украину за обстрелы РФ мирных городов Донбасса.

"Не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса", - добавил он.

Встреча Зеленского с Байденом

Напомним, Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал американский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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