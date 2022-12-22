"У Путина - больной подход к миру": Зеленский заявил, что у него нет месседжей для президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин не является субъектом цивилизованных отношений и у него нет для месседжей.
Об этом Зеленский сказал во время совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме 21 декабря.
"Что касается президента Путина, то в 2019 году у нас была нормандская встреча. В 2019 году я стал президентом Украины и мы тогда посылали президенту Путину максимум месседжей, говоря ему, что не должно быть полномасштабного вторжения (…) Тогда он сказал, что этого не будет. Он врал. Какое сообщение я могу ему прислать после того, как он фактически уничтожил нашу жизнь?" – сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что хозяин Кремля больше не является частью сообщества цивилизованных людей, а его отношение к миру - "абсолютное больное".
"Я считаю, что в его неадекватном подходе к миру есть что-то абсолютное больное. Почему мы должны посылать ему сообщения?", - сказал Зеленский.
По его мнению, Путин должен быть заинтересован в том, чтобы привлечь к себе внимание мира.
"Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обратил внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его государства. Это теперь его проблема", – добавил президент Украины.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден на этой же пресс-конференции заявил, что война Украины и России не обойдется без переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По его словам, независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики.
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.
Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.
Основные заявления Зеленского в Конгрессе:
- "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";
- "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";
- "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";
- "Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".
Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть домой.
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