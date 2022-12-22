РФ не победит в войне, но говорить с Путиным все равно придется - Байден

Независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики, убежден президент США Джо Байден.

Байден считает, что говорить с Путиным все равно придется / скриншот

Президент США Джо Байден заявил, что война Украины и России не обойдется без переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По его словам, независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики.

Об этом Байден сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Вся политика - персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза. Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг", - сказал президент США

При этом Байден добавил, что РФ проигрывает в войне с Украиной. Признаком этого президент США считает, в частности переход России к ударам по гражданским объектам.

"Этот парень (Путин, - ред.), он проигрывает. Он уже проигрывал в прошлом. Мы с Зеленским вместе сделаем все, чтобы этот парень не победил", - сказал глава Белого дома.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

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