glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ не победит в войне, но говорить с Путиным все равно придется - Байден

22 декабря 2022, 05:19
Независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики, убежден президент США Джо Байден.
Байден, Зеленский, Путин
Байден считает, что говорить с Путиным все равно придется / скриншот

Президент США Джо Байден заявил, что война Украины и России не обойдется без переговоров с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По его словам, независимо от того, считается ли зарубежный лидер врагом, диалог с ним остается основой международной политики.

Об этом Байден сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Вся политика - персональная, она о том, чтобы смотреть в глаза. Нет замены тому, чтобы садиться друг против друга и смотреть в глаза, друг это или враг", - сказал президент США

При этом Байден добавил, что РФ проигрывает в войне с Украиной. Признаком этого президент США считает, в частности переход России к ударам по гражданским объектам.

"Этот парень (Путин, - ред.), он проигрывает. Он уже проигрывал в прошлом. Мы с Зеленским вместе сделаем все, чтобы этот парень не победил", - сказал глава Белого дома.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Байден заявил, что Украина превзошла ожидания России, одержав победу в битвах за Киев, Харьков и Херсон. Байден отметил, что украинский гарант ищет справедливого мира. Зато российский диктатор Владимир Путин не намерен остановить эту несправедливую войну.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его визит в США стал историческим для отношений Украины и Америки - за 300 дней полномасштабной войны они вышли на новый уровень.

"Мы вышли на уровень реального союзничества, которое наполнено содержанием", - сказал Зеленский.

Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть его в Украину.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:19

РФ не победит в войне, но говорить с Путиным все равно придется - Байден

05:15

Визит Зеленского в Вашингтон - страшный сон Путинамнение

05:00

Когда ВСУ смогут наступать и выйдут ли сразу к Крыму: эксперт сделал прогнозВидео

04:49

Дата 22.12.2022 приблизит победу Украины: нумеролог пояснил, чего ждать от шести "двоек"Видео

04:19

Зеленскому аплодировали стоя: о чем говорил президент Украины в Конгрессе США - основные заявленияВидео

Реклама
03:23

Зеленский в США передал конгрессменам боевой флаг Украины из БахмутаВидео

03:20

Бомба закуска на Новый год 2023: рецепт шикарных рулетиков с бюджетной начинкойВидео

02:36

Зеленский выступает в Конгрессе США - прямая трансляцияВидео

02:33

"Страшная, как Джигурда": у выпившей Волочковой начались неприятностиВидео

02:04

Знаменитая украинская прыгунья вызвала восхищенные вздохи фанатов аппетитным декольте

01:35

Аналитик рассказал, грозит ли опасность украинским городам на Новый год от Путина и Лукашенко

01:35

"Шанс кардинально изменить жизнь": астролог Росс сказал, какие планы в 2023 году точно будут успешнымиВидео

01:30

День энергетика: зажигательные поздравления и яркие открытки для героев невидимого фронтаФото

00:51

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

00:17

Пресс-конференция Зеленского и Байдена: важные заявления президентов

21 декабря, среда
23:44

Скандальный Орбан набросился на Евросоюз из-за помощи Украине в войне с РФВидео

23:42

На России пригласили оккупантов выступать на Новогоднем огоньке

23:23

Модель plus size Эшли Грэм показалась в мега откровенном платье

23:08

Еще один королевский малыш: принцессу Евгению после публичного выхода заподозрили в беременности

23:06

Байден сделал первое заявление о войне в Украине и прошелся по ПутинуВидео

Реклама
23:00

"Так нечестно": певица Бьянка превратилась в распухший шар

22:57

"Крым – это ключ к победе": генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ выбьют россиян с полуостроваВидео

22:27

"Видит пришельцев": эксперт указал на психические проблемы российской звезды

22:17

Юрий Антонов грубо обозвал Лайму Вайкуле за попытку отбелить имя Аллы Пугачевой

22:06

На встрече Зеленского Байден удивил всех своим поступкомВидео

21:45

"Война может закончиться за две недели": эксперт рассказал, что нужно для быстрой победы УкраиныВидео

21:45

Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

21:18

Байден встретил президента Украины в Белом доме: Зеленский назвал цель срочного визита в СШАВидео

21:03

В Украину ворвется аномальная погода: названы датыВидео

20:55

Умер солист популярной британской группы

20:47

Виталий Портников. Путин стремится продолжить войнуВидеоблоги

20:35

Сопровождал американский военный самолет: стало известно, как Зеленский добирался до СШАВидео

20:05

Визит Зеленского в США: чего ждатьмнение

19:57

США хотят, чтобы Зеленский согласился на признание РФ страной-агрессором - CNN

19:47

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

19:38

Бывший политзаключенный Москвы Афанасьев трагически погиб на фронтеВидео

19:38

ВСУ получат системы Patriot: США выделили Украине военную помощь на $1,85 млрд

19:37

На фронте погиб Заслуженный артист Украины и танцор Сергей Шкварченко

19:21

"Могут справиться только они": в РФ предложили отправлять на войну женщин-заключенных

19:20

Дед Мороз все-таки получил наши записочкимнение

Реклама
19:13

Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом: деталиВидео

19:11

День Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря в день Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

18:57

Состав из 50 вагонов: оккупанты в Беларуси перебросили танки ближе к границе с УкраинойВидео

18:53

Бывшая жена Потапа впервые показала лицо загадочного зятя-ливанца

18:49

"Война переходит в новую фазу": в Белом доме назвали причину визита Зеленского в СШАВидео

18:32

"Ее в одно место целовали": стилист Пугачевой рассказал, как облажался Киркоров и другие звезды РФВидео

18:29

Как быстро засолить кусочки рыбы: идеальный рецепт к Новому году умопомрачительной закуски за 1 часВидео

18:23

Как уберечь здоровья в 2023 году: астролог дал ценные советыВидео

18:00

Глава Львовской ОВА жестко раскритиковал назначение нового начальника областной налоговой

17:59

Чиновников Черниговской ОВА поймали на нарушениях по гумпомощи

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять