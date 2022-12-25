"Мы готовы договариваться со всеми": Путин резко заговорил о готовности к переговорам

Российский диктатор также обвинил Запад в каком-то циничном поступке в отношении Украины.

Путин заговорил о готовности к переговорам / Коллаж фото сайт Кремль, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о мирных переговорах. "Директор" РФ утверждает, что он якобы готов договариваться "со всеми участниками". Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - сказал Путин.

Он также поделился своими мыслями о том, нужно ли России что-то делать для того, чтобы отступить от "опасного предела в противостоянии потенциалов Москвы и НАТО".

"Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы", - сказал Путин.

При этом диктатор обвинил Запад в циничном поступке против Украины и добавил, что "Россия в отношении Украины не могла поступить так же". Путин не стал объяснять, что именно он имеет в виду.

"Директор" РФ эпично цинично высказался о россиянах и заявил, что практически все якобы "готовы положить все в интересах Родины".

Переговоры Украины и России

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что глава агрессора РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры и завершать войну против Украины.

По его словам, Москва демонстрирует не готовность к диалогу, а намерение воевать на истощение.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переговоров с Путиным быть не должно, поскольку он является недоговороспособным политиком. По его словам, очевидный выход из ситуации – победа Украины.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что силы обороны Украины будут продолжать военную операцию с целью освобождения своих территорий.

Войска ожидают, пока промерзнет почва, и появятся оптимальные условия для проведения контрнаступательной операции.

Другие новости: