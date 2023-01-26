"Запад стимулирует бредовое состояние": Медведев в истерике защищает Путина

Владимир Зеленский заявил, что "Путин для него – никто". Это разозлило Дмитрия Медведева и он выложил скандальное заявление с бредом в содержании.

У Медведева истерика из-за заявления Зеленского / сайт Кремля

В России истерика. Там возмущены из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина "никем". Дмитрий Медведев не сдержался и решил вступиться за диктатора. Он разразился угрозами, обвинениями и оскорбительными словами в адрес Украины и Зеленского. Скандальный пост появился у него в Telegram-канале.

Медведеву показалось, что у "сильной и храброй" Москвы "терпение слона". Он цинично назвал украинцев "не очень здоровыми людьми" и начал засыпать Владимира Зеленского отвратительными обидными словами. Следует напомнить, что это один из официальных представителей российской власти.

"Это существо даже не клоун уже, а просто цирковой собачка, пудель у ног дрессировщика, который лает по его хлопку в ладоши", - написал Медведев.

Его просто раздражает то, что Запад поддерживает Украину и помогает оружием. Тем самым у РФ нет возможности захватить Украину. Жажду Украины к победе и борьбе Медведев называет "бредовым состоянием".

"Бред всячески поддерживают западные эскулапы, которые регулярно посещают больного по месту жительства. Еще и делают пациенту из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовым состоянием", - написал он.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что ему неинтересные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что Москва просит мира и продолжает атаковать Украину ракетами.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить [...]. Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России [...]. После полномасштабного вторжения для меня Путин − никто", - заявил президент Украины.

Переговоры Украины и России

Российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Но на этот раз представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников". Как сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, прямые переговоры без посредников – это "лучший вариант".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

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