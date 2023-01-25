Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - Гайдай

Российские оккупанты перебросили на Луганщину кадровых военных, но бойцы ВСУ их мастерски ликвидировали.

ВСУ ликвидировали сотню оккупантов на Луганщине / Коллаж фото Минобороны РФ, @DefenceU

Украинские военные в одном бою ликвидировали сразу сотню оккупантов. При этом потерь среди бойцов ВСУ нет. Среди украинских защитников не оказалось даже раненых. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Бой состоялся во время освобождения одного из населенных пунктов на Луганщине. Гайдай заверил, что оккупанты теряют огромное количество солдат в ходе украинского контрнаступления.

"Русские перебросили туда кадровых военных, так что сто человек они там потеряли. А у наших защитников не было ни одного раненого", – сказал Сергей Гайдай.

Он убежден, что украинским защитникам удается достигать такого результата благодаря четко спланированной и отработанной операции.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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