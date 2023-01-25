"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в Москве

Кремль хочет обезопасить себя от протестов, демонстраций и военных переворотов.

Политолог рассказал, почему в Москве поставили ПВО / Коллаж фото Telegram, Главред

Россия не готовится к ни к каким атакам. Кремль просто пытается застраховать себя от внутренних бунтов, демонстраций и военных переворотов. Такую мысль в интервью Главреду выразил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"От выяснения отношений на улицах между чеченцами и Росгвардией. В Кремле понимают, что все это может начаться в любой момент. Всему миру не хватает не украинских побед, а конфликтов внутри российского руководства. И это руководство понимает, что такие конфликты обязательно хлынут на улицы Москвы", - сказал Небоженко.

Он убежден, что Кремль приказал поставить ПВО в самой Москве не потому что боится атак, а чтобы "психологически приучить москвичей к присутствию военных".

"А дальше – один шаг до военного положения, которое россияне могут объявить в любой момент. Иначе у них просто нельзя, и потому нужен какой-то повод (а его нет), Значит, надо создать событие, чтобы за полгода приучить население к тому, что появление БТРов и вооруженных патрулей на улицах Москвы – это нормально", - добавил политолог.

В Москве и возле резиденций Путина установили ПВО

Ранее сообщалось, что в Москве поставили комплексы противовоздушной обороны на крышах зданий. Такие системы ПВО оккупанты с помощью подъемного крана высадили, в частности, на крышу одного из бизнес-центров и здания российского минобороны. Всего известно об установке минимум пяти таких систем в столице РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. В частности, он напомнил о том, что Кремль тем самым нарушает международное право, в котором РФ часто обвиняет Украину.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что в Москве поставили комплексы ПВО на крышах зданий потому, что власть страны-оккупанта России взялась за подготовку своего населения к затяжной войне.

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