"Будут стоять натовские миротворцы": Кочетков озвучил исход войны России против Украины

Нам необходимо будет создать 150-километровую нейтральную зону за счет территории России, считает Александр Кочетков.

Российские военные, российская ракета, Александр Кочетков / Минобороны РФ, Главред

Выхода ВСУ на границы 1991 года будет мало для победы в войне против России.

Во время чата на Главреде политический эксперт Александр Кочетков отметил, что нам необходимо будет создать 150-километровую нейтральную зону за счет территории России.

"Такая зона между российскими и украинскими войсками будет нужна для того, чтобы ни один Град или Ураган не мог перелететь через нее. Возможно, между сторонами будут стоять натовские миротворцы", - отметил Кочетков.

По его словам, когда мы выйдем на границы 1991 года, будет нечто похожее на ситуацию после Минска-2, когда тоже стреляли, но военные действия не были настолько интенсивными.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

"Если удастся создать 150-километровую зону, тогда и стрелять не будут", - подытожил эксперт.

Когда закончится война

Как сообщал Главред, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что считает реалистичным прогноз главы ГУР о том, что война может закончиться до лета 2023 года.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление может произойти на любом направлении. Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может уже этой весной пойти в новое наступление на Украину. ВСУ знают об этом и стараются подготовиться как можно лучше, чтобы не дать врагу прорвать оборону. Однако есть нюанс, который может помешать этой подготовке.

Вам может быть интересно: