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Эксперт объяснил, стоит ли ждать наступления РФ с захватом новых территорий Украины

28 января 2023, 10:37
Россия способна перебросить на фронт за довольно длительный период не больше 200 тысяч человек, подчеркнул Александр Кочетков.
Александр Кочетков
Александр Кочетков / Главред

Вряд ли стоит ожидать срыва с обеспечением Украины западным вооружением, которое может спровоцировать серьезный прорыв российских оккупантов с захватом новых территорий, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Невозможно "не успеть". Да и мы же не голые-босые на фронте, у нас достаточно неплохая ситуация даже сейчас. Ее нужно улучшать, и этот процесс идет. В общем-то, те же Штаты, то же НАТО продумывает действия на случай любой ситуации заблаговременно", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт напомнил, что еще до решения о поставках танков в Украину США перебрасывали танки Abrams в большом количестве в Европу, вероятно предполагая их последующую передачу Украине.

Он категорически отвергает ситуацию, когда Украине вдруг будет нечем воевать и нечем защищаться, а Россия неожиданно сможет пойти в успешное наступление.

"Это что-то фантастическое и нереальное. Россия способна перебросить на фронт за довольно длительный период не больше 200 тысяч человек – одеть, обмундировать, вооружить и накормить их. Больше – невозможно, этого ей не позволяет сделать логистика: транспорта нет, железных дорог не хватает, автобусов не хватает", - отметил собеседник.

По его слова, при этом все передвижения оккупантов отслеживаются разведкой.

"Сплетни о том, что российских мобилизованных провозят в железнодорожных цистернах, – это хорошая история для блокбастера, но в реальной жизни так армии не перебрасывают. Сегодня невозможно подготовить ударный кулак с бронетехникой, артиллерией, большим количеством живой силы так, чтобы никто со спутника или самолета-разведчика этого не заметил", - добавил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Угроза нового наступления РФ

Ранее сообщалось о том, что РФ стремиться сохранить ранее захваченные территории Украины, поэтому планирует новое наступление.

При этом Кремль намерен давить на Украину и западных союзников с тем, чтобы они согласились на выгодное РФ перемирие, пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что РФ стала более реалистично относиться к своим амбициям и признает, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российские оккупанты не смогут повторить сценарий широкомасштабного наступления, которое было в феврале 2022 года.

У РФ на сегодня нет соответствующего ресурса, а в Украине совсем другая мотивация.

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