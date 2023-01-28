"Бесятся, потому что нет Javelin": у россиян истерика из-за предоставления Украине танков – эксперт

Оккупанты в основном били по танкам артиллерией, но сейчас ее возможности уменьшаются, и отбиваться россиянам будет труднее.

Россияне истерят из-за танков для Украины, потому что у них мало возможностей отбиваться/ bundeswehr.de, Facebook Мусиенко

В России началась истерика после официального объявления западными странами о предоставлении Украине тяжелых танков. У россиян такая реакция из-за нескольких причин, одна из которых заключается в том, что у них мало возможностей отбиваться от этих танков.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду. Он отмечает, что эти танки достаточно эффективны для применения на поле боя. А у россиян нет мощных противотанковых ракетных комплексов, чтобы с ними бороться.

"Во-первых, россияне боятся, потому что получение танков означает выход помощи оружием Украине на очередной, новый этап. Во-вторых, эти танки довольно эффективны. В-третьих, так сложилось, что у России нет таких мощных противотанковых средств как, например, Javelin, которые нам поставляли США", – поясняет эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Во время поражения и уничтожения танков российские оккупанты всегда ориентировались на свою артиллерию. Однако сейчас очевидно, что у них уменьшились возможности ее применять. Поэтому российские военные будут пускать в ход артиллерию не так интенсивно, как, например, делали это в апреле, мае или июне прошлого года.

"Поскольку их ВПК не успевает производить артиллерию в необходимом количестве и они держатся еще на том, что есть у них на складах. И именно поэтому россияне нервничают, потому что такой сценарий вызывает у них беспокойство", – отмечает Мусиенко.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стало известно, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

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