"Глохнут перед мавзолеем Ленина": Подоляк жестко потроллил российские хваленые танки

Советник руководителя ОП подчеркнул, что 90% арсенала российской армии – это арсенал Советского Союза.

Подоляк жестко проехался по российским хваленым танкам / Офис президента Украины, сайт Кремля

Пока украинская армия получает современную технику от западных партнеров, страна-агрессор Россия угрожает своими "лучшими в мире танками", которыми на самом деле невозможно воевать.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, российское оружие характеризуется не качеством, а количеством. Он вспомнил слова пропагандиста Владимира Соловьева, который хвастался "лучшими в мире танками".

"Лучших в мире танков под названием Т-14 "Армата" не существует в природе, они глохнут перед мавзолеем Ленина", - сказал Подоляк.

Он убежден, что российский ВПК сейчас максимально занижает свою репутацию. У России есть огромный объем старого советского оружия, едва модифицированного. Они ведут определенные разработки в сфере авиации, говорится о самолетах-истребителях пятого поколения. Также в России есть ряд высокоточных ракет, которые были наработаны в 2000-х годах, но их совсем немного.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что 90% арсенала российской армии – это арсенал Советского Союза. Это оружие устарело, но его очень много.

"Поэтому эти все понты русских: "Армады", "Посейдон" – это исключительно элементы гибридной войны", - добавил он.

Как отметил Подоляк, россияне постоянно рассказывали, что у них есть "Цирконы", "Армады", и мир должен их бояться.

"Выяснилось, что нет никакой сверхмощной российской армии, нет никакого мощного российского оружия. Выяснилось, что у всего этого "аналагов нет" действительно нет аналогов, потому что это никому не нужно", - отметил спикер.

Зато, по словам Подоляка, в Украине есть эффективные средства противодействия под названием оружие НАТО – артиллерия, РСЗО, Himars, скоро будут танки, потом ракеты повышенной дальности и истребители.

Украина получит танки Leopard 2 и Abrams M1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Кроме того, президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

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