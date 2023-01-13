Украина начала получать тяжелую технику - Ермак

Западные партнеры активно начали работать над передачей Украине тяжелого вооружения, необходимого для завершения войны.

Украина начала получать тяжелую технику / Коллаж фото УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украина начала получать тяжелую технику от западных партнеров. Это вооружение поможет украинским военным закончить войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сейчас сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", - написал Ермак.

Он убежден, что Запад и в дальнейшем будет передавать необходимую для Украины военную помощь и поддерживать всеми возможными способами.

Украина получит танки Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту тяжелых немецких танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Ориентировочно, это около 14 танков.

Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это только вместе со странами-союзниками.

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

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