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Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку Украине - Сунак

18 февраля 2023, 16:15
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал мировых лидеров удвоить военную поддержку Украины.
Риши Сунак, Владимир Зеленский
Риши Сунак, Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал мировых лидеров удвоить военную поддержку Украины.

Политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает ставку на недостаток выдержки и потерю воли западных стран к сопротивлению, но он ошибается.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку. Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он держит пари, что мы потеряем самообладание", – сказал британский премьер.

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По словам премьера Великобритании, развязанная Россией война против Украины поставила под сомнение "безопасность и суверенитет каждой нации".

Также Раши Сунак отметил, что победа Украины будет означать победу над глобальными угрозами, и он желает победы над самой идеей войны.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине военная помощь Риши Сунак
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