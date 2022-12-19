"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУ

В российском плену были пытки, а также имитация расстрела, рассказал Роман Свитан.

Роман Свитан / Скриншот

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о том, что в 2014 году побывал в российском плену, когда был советником губернатора на Донбассе.

"Попал в плен, выполняя определенные задачи в тылу – Донецк тогда уже был оккупирован, и я выполнял задачи там. Я попал в плен к главному разведуправлению 58 армии, а сдали меня местные СБУшники, наводили местные сотрудники МВД, то есть коллаборанты и предатели", — пояснил он в ходе чата в Главреде.

Украинский военный отметил, что в российском плену были пытки, а также имитация расстрела.

"Бородай принял решение меня уничтожить, а Безлер меня из-под расстрела отбил и обменял на ФСБшников – там был обмен 1х15", — сообщил он.

Свитан добавил, что в результате плена никакой психологической травмы он не получил.

"Кроме тех физических увечий, которые нанесли в плену, начиная от иголок под ногти и заканчивая разбитыми ногами. Это физические проблемы, а психологических нет. Мозг военного работает в своем режиме, он отсекает эмоции, остаются только факты и отношение к противнику – его надо уничтожать", — добавил он.

Ранее Свитан заявил, что уже наблюдается прогресс и примерные этапы движения украинской армии к выходу на границы 1991 года.

"Вскоре для россиян и Кремля исчезнет главное – крымская военная база. Сам Крым российскому военно-политическому руководству не был нужен – ему нужна была военная база в Крыму. После того как она будет уничтожена вместе с Черноморским флотом, исчезнет сама проблема, и Крым станет неинтересен России. Думаю, все закончится именно этим", — пояснил собеседник.

Ранее Свитан заявил о том, что путинский режим потеряет управление после того, как санкции полностью выполнят свою миссию.

"Недостаток финансов для выживания регионов приведет к развалу Российской Федерации. А Путин и его команда при этом останутся примерно в такой же ситуации, что и Горбачев с его командой при развале Советского Союза: не стало СССР – не стало и поста президента", — подчеркнул он.

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