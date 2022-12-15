Уничтожить "яблоко раздора": эксперт назвал главное условие завершения войны

Вскоре для россиян и Кремля исчезнет главное – крымская военная база, уверен Роман Свитан.

Роман Свитан рассказал о том, когда может закончиться война / Коллаж фото скриншот, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Уже наблюдается прогресс и примерные этапы движения украинской армии к выходу на границы 1991 года, заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Об этом он заявил во время чата в Главреде, отвечая на вопрос о вероятном сценарии завершения войны в Украине.

"Вскоре для россиян и Кремля исчезнет главное – крымская военная база. Сам Крым российскому военно-политическому руководству не был нужен – ему нужна была военная база в Крыму. После того как она будет уничтожена вместе с Черноморским флотом, исчезнет сама проблема, и Крым станет неинтересен России. Думаю, все закончится именно этим", — пояснил собеседник.

"Потому оптимальный вариант – сначала заходить в Крым: нам надо уничтожить "яблоко раздора" – Севастопольскую бухту и еще три российские военные базы, которые есть в Крыму", — добавил Свитан.

Ранее Свитан заявил о том, что путинский режим потеряет управление после того, как санкции полностью выполнят свою миссию.

"Недостаток финансов для выживания регионов приведет к развалу Российской Федерации. А Путин и его команда при этом останутся примерно в такой же ситуации, что и Горбачев с его командой при развале Советского Союза: не стало СССР – не стало и поста президента", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что Россия начнет раскалываться, потому что от нее будут откалываться регионы, в первую очередь, из-за финансовых проблем.

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