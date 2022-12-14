Повторит судьбу Горбачева: эксперт назвал главное условие краха режима Путина

Путинский режим потеряет управление после того, как санкции полностью выполнят свою миссию, заявил военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
"Недостаток финансов для выживания регионов приведет к развалу Российской Федерации. А Путин и его команда при этом останутся примерно в такой же ситуации, что и Горбачев с его командой при развале Советского Союза: не стало СССР – не стало и поста президента", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Эксперт считает, что Россия начнет раскалываться, потому что от нее будут откалываться регионы, в первую очередь, из-за финансовых проблем.
"После этого у Путина не останется рычагов управления всей структурой. Потому в один момент он просто станет никем и повторит судьбу Горбачева", — добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Смена власти в Кремле
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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