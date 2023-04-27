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"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

Алексей Тесля
27 апреля 2023, 13:50 обновлено 27 апреля, 14:08
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Украине нужно накапливать энергию и ресурс для финишного рывка, уверен министр обороны.
Украинские военные, Алексей Резников
Алексей Резников высказался о сроках завершения войны / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, когда можно ожидать окончания войны между агрессором РФ и Украиной.

В интервью РБК-Украина он сравнил нынешнюю ситуацию с марафонским забегом и призвал не ждать быстрых результатов.

"Мы бежим марафон. Сказать, в скольких мы находимся километрах от финиша, не могу, это очень условное сравнение. Пока весь этот этап мы успешно пробежали. Все эти наши победные акции в виде контрнаступлений, освобождение наших территорий, умение противостоять оккупантам и даже усиление нашей ПВО. И даже умение сбивать иранские дроны, и непопадание в блэкаут, и непопадание в банкротство, и даже умение с этого делать деньги, и платить налоги, и даже вывозить зерно и подсолнечное масло", — говорит собеседник.

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Вместе с тем он считает, что не стоит надеяться на быстрые результаты, как, например, в спринтерских забегах.

"Это не спринтерская дистанция. Это не 100-метровка, не 60-метровка, не 30-метровка. Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я себе сказал – подожди, чтоб пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен до этого продержаться 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его расходовать и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Чтоб первым коснуться этой ленточки или хотя бы быть в призах", — добавил Резников.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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