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РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

Алексей Тесля
1 мая 2023, 08:39 обновлено 1 мая, 08:44
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Враг атаковал Павлоград, в результате есть попадание.
Павлоград
РФ ударила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

В Павлограде Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов 25 раненых, среди них трое детей.

"Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание. Досталось Павлоградскому району. Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали.

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В жилом районе повреждены 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов.

РФ ударила ракетами по Павлограду
РФ ударила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Есть разрушения и в громадах района. В Вербковской – повреждены почти 40 жилых домов, в Юрьевской – 2. В Межирицкой – повреждена школа.

РФ ударила ракетами по Павлограду
РФ ударила ракетами по Павлограду / t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетные атаки РФ

Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Павлоград Днепропетровская область война России и Украины ракетный удар
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